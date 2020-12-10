Салат на любой праздничный стол! Оригинальное сочетание продуктов

Салат получается пикантным, оригинальным, с копченым куриным мясом, корейской морковью, болгарским перцем и яйцами. Собираем салат слоями и украшаем по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- копченый куриный окорочок, 2 шт;
- перец болгарский, 1 шт;
- морковь корейская, 100 г;
- яйца вареные, 5 шт;
- майонез, помидоры черри, свежие огурцы, корейская морковь для декора.
Процесс приготовления
Формируем салат в кольце на блюде и над каждым слоем делаем сеточку майонеза.
Первый слой – часть копченого мяса, порезанного кусочками.
Второй слой – корейская морковь.
Третий слой – тертый желток.
Четвертый слой – кусочки болгарского перца.
Пятый слой – вторая часть мяса.
Шестой слой – тертый на мелкой терке белок.
Убираем кольцо и украшаем верх салата половинками помидор и «гармошкой» свежего маленького огурца. Можно еще добавить морковь для декора.
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