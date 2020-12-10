Салат на любой праздничный стол! Оригинальное сочетание продуктов

Салат получается пикантным, оригинальным, с копченым куриным мясом, корейской морковью, болгарским перцем и яйцами. Собираем салат слоями и украшаем по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

копченый куриный окорочок, 2 шт;

перец болгарский, 1 шт;

морковь корейская, 100 г;

яйца вареные, 5 шт;

майонез, помидоры черри, свежие огурцы, корейская морковь для декора.

Процесс приготовления

Формируем салат в кольце на блюде и над каждым слоем делаем сеточку майонеза.

Первый слой – часть копченого мяса, порезанного кусочками.

Второй слой – корейская морковь.

Третий слой – тертый желток.

Четвертый слой – кусочки болгарского перца.

Пятый слой – вторая часть мяса.

Шестой слой – тертый на мелкой терке белок.

Убираем кольцо и украшаем верх салата половинками помидор и «гармошкой» свежего маленького огурца. Можно еще добавить морковь для декора.