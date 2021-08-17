Выкладываю ингредиенты в блюдо и ставлю в духовку. Легко сделать даже новичку: полноценный ужин за несколько минут

Оригинальный рецепт готовки вкусного и сытного ужина. Прекрасно подходит в качестве блюда для пикника, отдыха с друзьями.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
бедра куриные, 6 шт;
масло растительное, специи, соль и перец, лавровый лист;
томатная паста, 1 ст.л;
лук, 1 шт;
чеснок, 3 зубчика;
морковь и томаты по 2 шт;
зелень;
вода, 300 мл;
рис длиннозернистый, 400 г.
Процесс приготовления
Вы можете взять не только куриные бедра, но и иные части тушки.
Лук режем мелким кубиком.
Мясо хорошо промываем и просушиваем.
Морковь режем небольшими кусочками.
Томаты – дольками и трем на крупной терке для пюре.
Форму для запекания смазываем растительным маслом.
Выкладываем равномерным слоем лук, морковь, тертый чеснок, выливаем томатную пасту и пюре из помидор.
Все посыпаем солью и перцем, специями по вкусу, добавляем лавровый лист, кладем много любимой зелени и наливаем воду.
Перемешиваем массу до однородности.
Выкладываем в форму мясо, утапливая в маринаде. Оставляем на 1 час, периодически переворачивая куски мяса, чтобы они хорошо и равномерно мариновались.
Запекаем 40 минут при 200 градусах.
Отвариваем рис в подсоленной воде.
Мясо в форме переворачиваем и допекаем 12 минут.
Вынимаем мяса на блюдо, а в соус высыпаем рис, хорошо перемешиваем, выкладываем сверху мясо.
Подаем, такой насыщенный и ароматный, с салатами из свежих овощей, с острыми и пикантными соусами.
Сытный, простой, но вкусный ужин, для которого можно использовать гречку, если вам больше нравиться такой гарнир.
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