Выкладываю ингредиенты в блюдо и ставлю в духовку. Легко сделать даже новичку: полноценный ужин за несколько минут

Оригинальный рецепт готовки вкусного и сытного ужина. Прекрасно подходит в качестве блюда для пикника, отдыха с друзьями.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

бедра куриные, 6 шт;

масло растительное, специи, соль и перец, лавровый лист;

томатная паста, 1 ст.л;

лук, 1 шт;

чеснок, 3 зубчика;

морковь и томаты по 2 шт;

зелень;

вода, 300 мл;

рис длиннозернистый, 400 г.

Процесс приготовления

Вы можете взять не только куриные бедра, но и иные части тушки.

Лук режем мелким кубиком.

Мясо хорошо промываем и просушиваем.

Морковь режем небольшими кусочками.

Томаты – дольками и трем на крупной терке для пюре.

Форму для запекания смазываем растительным маслом.

Выкладываем равномерным слоем лук, морковь, тертый чеснок, выливаем томатную пасту и пюре из помидор.

Все посыпаем солью и перцем, специями по вкусу, добавляем лавровый лист, кладем много любимой зелени и наливаем воду.

Перемешиваем массу до однородности.

Выкладываем в форму мясо, утапливая в маринаде. Оставляем на 1 час, периодически переворачивая куски мяса, чтобы они хорошо и равномерно мариновались.

Запекаем 40 минут при 200 градусах.

Отвариваем рис в подсоленной воде.

Мясо в форме переворачиваем и допекаем 12 минут.

Вынимаем мяса на блюдо, а в соус высыпаем рис, хорошо перемешиваем, выкладываем сверху мясо.

Подаем, такой насыщенный и ароматный, с салатами из свежих овощей, с острыми и пикантными соусами.

Сытный, простой, но вкусный ужин, для которого можно использовать гречку, если вам больше нравиться такой гарнир.