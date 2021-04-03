Это блюдо побило все рекорды на моей кухне. Не устаю так готовить уже неделю

Такое овощное блюдо можно сделать в сковороде и в духовке, получается одинаково вкусно. Набор продуктов самый обычный и минимальный, а получается просто идеально.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 800 г;
- морковь, 100 г;
- лук зеленый и зелень;
- соль, 1 ч.л;
- куриная грудка, 500 г;
- яйца, 3 шт;
- натуральный йогурт, 100 г;
- разрыхлитель, 4 г;
- мука, 100 г.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем, морковь натираем на крупной терке и смешиваем овощи.
Солим и перемешиваем.
Хороший пучок зеленого лука режем и обжариваем на растительном масле.
Добавляем овощи и тушим 10 минут под крышкой на небольшом огне.
Мясо промываем и мелко режем.
Добавляем мясо к овощам, выкладываем сверху, солим и тушим под крышкой.
Яйца смешиваем с мукой и разрыхлителем, солью, перемешиваем до однородности и заливаем заливкой массу в сковороде.
Накрываем крышкой и тушим с одной стороны 10 минут, потом при помощи тарелки переворачиваем и тушим до готовности.
Если захотите попробовать сделать блюдо в духовке, тогда выкладывайте сначала протушенные овощи, сверху мясо и заливаем заливкой.
Запекаем 20 минут при 200 градусах.
Блюдо я подаю горячим, очень вкусно со сметаной. Но и в холодом виде такая запеканка тоже вкусная.
К капусте я еще добавляю грибы – шампиньоны или лесные, тогда получается блюдо с другим вкусом и ароматом.
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