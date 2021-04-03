Это блюдо побило все рекорды на моей кухне. Не устаю так готовить уже неделю

Такое овощное блюдо можно сделать в сковороде и в духовке, получается одинаково вкусно. Набор продуктов самый обычный и минимальный, а получается просто идеально.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 800 г;

морковь, 100 г;

лук зеленый и зелень;

соль, 1 ч.л;

куриная грудка, 500 г;

яйца, 3 шт;

натуральный йогурт, 100 г;

разрыхлитель, 4 г;

мука, 100 г.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем, морковь натираем на крупной терке и смешиваем овощи.

Солим и перемешиваем.

Хороший пучок зеленого лука режем и обжариваем на растительном масле.

Добавляем овощи и тушим 10 минут под крышкой на небольшом огне.

Мясо промываем и мелко режем.

Добавляем мясо к овощам, выкладываем сверху, солим и тушим под крышкой.

Яйца смешиваем с мукой и разрыхлителем, солью, перемешиваем до однородности и заливаем заливкой массу в сковороде.

Накрываем крышкой и тушим с одной стороны 10 минут, потом при помощи тарелки переворачиваем и тушим до готовности.

Если захотите попробовать сделать блюдо в духовке, тогда выкладывайте сначала протушенные овощи, сверху мясо и заливаем заливкой.

Запекаем 20 минут при 200 градусах.

Блюдо я подаю горячим, очень вкусно со сметаной. Но и в холодом виде такая запеканка тоже вкусная.

К капусте я еще добавляю грибы – шампиньоны или лесные, тогда получается блюдо с другим вкусом и ароматом.