Почему я раньше так не готовила: вкусно просто. Гости в полном восторге

Запеченный в духовке картофель с фаршем и разными специями – это не только очень ароматно, но и аппетитно. Такое блюдо идеально подходит на праздничный стол, дополняет все прочие закуски и всегда нравится гостям.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 6 шт;
- лук, 4 шт;
- морковь, 1 шт;
- фарш, 500 г;
- кориандр, паприка красный острый перец, черный перец, петрушка, кинза, укроп;
- соль, растительное масло;
- сыр, 150 г.
Процесс приготовления
Картофель режем на две части и вынимаем середину, чтобы получить лодочки.
Обжариваем их в растительном масле до румяности, вынимаем на бумажные полотенца.
Измельчаем лук (2шт) и смешиваем с фаршем. Также добавляем соль и специи по своему вкусу, зелень свежую или сухую.
Фаршируем картофельные лодочки фаршем и выкладываем их в форму для запекания.
Лук остальной мелко режем, морковь трем на крупной терке.
Овощи обжариваем на растительном масле до полуготовности.
Смешиваем с томатной пастой по вкусу и наливаем 500 мл кипятка, перемешиваем.
Всыпаем в соус зелень и поливаем им лодочки в форме.
Запекаем 20 минут при 200 градусах, вынимаем, посыпаем тертым сыром и допекаем еще 5 – 7 минут.
Такое ароматное и сытное блюдо-гарнир подаю горячим, сверху поливаю соусом.
Фарш прекрасно заменяется предварительно обжаренными шампиньонами, которые можно смешать с отварным куриным или другим мясом, ветчиной, чесноком и зеленью.
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