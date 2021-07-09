Скатерть-Самобранка

5 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Почему я раньше так не готовила: вкусно просто. Гости в полном восторге

Запеченный в духовке картофель с фаршем и разными специями – это не только очень ароматно, но и аппетитно. Такое блюдо идеально подходит на праздничный стол, дополняет все прочие закуски и всегда нравится гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 6 шт;
  • лук, 4 шт;
  • морковь, 1 шт;
  • фарш, 500 г;
  • кориандр, паприка красный острый перец, черный перец, петрушка, кинза, укроп;
  • соль, растительное масло;
  • сыр, 150 г.

Процесс приготовления

Картофель режем на две части и вынимаем середину, чтобы получить лодочки.

Обжариваем их в растительном масле до румяности, вынимаем на бумажные полотенца.

Почему я раньше так не готовила: вкусно просто. Гости в полном восторге

Измельчаем лук (2шт) и смешиваем с фаршем. Также добавляем соль и специи по своему вкусу, зелень свежую или сухую.

Фаршируем картофельные лодочки фаршем и выкладываем их в форму для запекания.

Почему я раньше так не готовила: вкусно просто. Гости в полном восторге

Лук остальной мелко режем, морковь трем на крупной терке.

Овощи обжариваем на растительном масле до полуготовности.

Смешиваем с томатной пастой по вкусу и наливаем 500 мл кипятка, перемешиваем.

Всыпаем в соус зелень и поливаем им лодочки в форме.

Почему я раньше так не готовила: вкусно просто. Гости в полном восторге

Запекаем 20 минут при 200 градусах, вынимаем, посыпаем тертым сыром и допекаем еще 5 – 7 минут.

Почему я раньше так не готовила: вкусно просто. Гости в полном восторге

Такое ароматное и сытное блюдо-гарнир подаю горячим, сверху поливаю соусом.

Фарш прекрасно заменяется предварительно обжаренными шампиньонами, которые можно смешать с отварным куриным или другим мясом, ветчиной, чесноком и зеленью.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх