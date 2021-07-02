Быстрое дрожжевое тесто для пирожков! Ничего не жду, а сразу готовлю пирожки: вкусное тесто для пирожков

Сегодня делюсь рецептом самого любимого дрожжевого теста для пирожков. Это действительно быстрое дрожжевое тесто, по-другому его не назовёшь. Замесила тесто и сразу проступаю к лепке пирожков, а самое главное пирожки получаются очень вкусными, мягкими и не черствеют несколько дней.

Как приготовить быстрое дрожжевое тесто:

В миску вливаю 300 мл.тёплого молока, можно молоко разбавить с водой, 200 мл.молока и 100 воды. Температура жидкости должна быть 36-38 градусов. Очень важно чтоб жидкость не была горячей, высокая температура губительна для дрожжей. Если нет термометра, просто опустите палец в жидкость, если вам приятно тепло, не горячо, температура то что надо.

Также в миску всыпаю 11 грамм дрожжей или 2 чайные ложки без горки. Очень удобно использовать меленькие пачки дрожжей, в них как правило 11 грамм.

Также сразу добавляю сахар-2 ст.л. Хорошо все размешиваю, чтобы сахар и дрожжи растворились и пока оставляю.

В тарелочке взбиваю два яйца комнатной температуры и растапливаю сливочное масло в микроволновке.

Теперь в молоко с дрожжами вливаю взбитые яица и растопленное масло. Масло не должно быть очень горячим, иначе дрожжи тоже погибнут. Я обычно масло растапливаю одну минуту, оно частично растопилось и затем его размешиваю.

Масло получается как раз тёплое.

Ещё в миску добавляю соль и хорошо все перемешиваю, масса получается тёплая.

Дальше добавляю просеянную муку, высшего сорта. Просеянная мука лучше соединяется с жидкостью.

Вымешиваю мягкое не липкое тесто. В тесто обычно уходит 600 грамм муки, но мука бывает разная, ее количество может меняться, +\- 100 грамм. Тесто делается очень быстро и легко, оно получается мягкое и абсолютно не липкое.

Сразу же из теста формую колбаску и делю ее на нужные части. Я обычно тесто делю примерно на 15 частей.

Из каждого кусочка формирую комочек. Комочки с тестом накрываю плёнкой или полотенцем, чтобы они не высыхали. Достаю по одному и формирую пирожки.

Как я уже говорила, тесто получается мягким и не липким, поэтому скалку я не использую и стол мукой не посыпаю, просто руками делаю из шарика лепёшку, кладу начинку и склеиваю края. Важно чтоб начинка не попадала на края, иначе тесто сложно будет склеить. Пирожки я выкладываю на противень посыпанный мукой швом вниз. Я сделала 8 пирожков с капустой и 7 с яблоком.

Готовые пирожки накрываю полотенцем и даю им подняться в течение 20 минут. В помещение должно быть тепло и не должно быть сквозняков, это важно! Тогда пирожки хорошо поднимутся перед выпечкой и в итоге будут очень мягкими.

Пирожки хорошо поднялись, смазываю их взбитым яйцом и отправляю в разогретую духовку до 180 градусов.

Время выпечки занимает 20 минут, максимум 25 минут. Эти пирожки нельзя передерживать в духовке, их можно пересушить и они не будут воздушными. Как только низ верх подрумянился, можно доставать.

Пока пирожки горячие, я накрываю их полотенцем. Даю им остыть и можно пробовать! Очень мягкие и вкусные получаются пирожки, если вы ещё не готовили по такому рецепту, очень советую. На самом деле времени уходит в два раза меньше чем с обычным дрожжевым тестом. Можно даже утром быстренько приготовить и на пляж))) у воды все будут сыты и довольны.

Надеюсь рецепт понравится, готовьте с удовольствием и радуйте родных вкусной выпечкой!