Скатерть-Самобранка

5 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Нежный пирог к чаю: кусочек тает во рту. Пока чайник кипит, завтрак уже готов

Пирог будет воздушным, с нежной, кремовой начинкой, которая получается из сметаны или йогурта. Ароматизировать можно ванилином или лимонной цедрой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • желтки, 2 шт;
  • сахар, 60 г;
  • соль щекотка;
  • ванилин;
  • масло сливочное, 70 г;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • мука, 200 г.

Для приготовления начинки необходимо:

  • белки, 2 шт;
  • соль щепотка;
  • сахар, 70 г;
  • сметана или йогурт, 400 г;
  • мука, 50 г.

Процесс приготовления

Желтки перетираем с сахаром и вливаем растопленное сливочное масло.

Добавляем по вкусу ванилин и соль, просеянную муку с разрыхлителем.

Вымешиваем крошку.

Белки смешиваем с солью и начинаем взбивать миксером до пышности.

Всыпаем сахар и взбиваем массу до стойкости и густоты.

Добавляем в белок частями жирную сметану или йогурт и вымешиваем при помощи лопатки, стараясь не нарушать пышность белковой массы.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем.

Добавляйте ванилин или тертую цедру.

Форму для выпекая застилаем пергаментом.

Выкладываем часть большую крошки и уплотняем ее.

 

Сверху выкладываем крем и засыпаем крошкой.

Нежный пирог к чаю: кусочек тает во рту. Пока чайник кипит, завтрак уже готов

Нежный пирог к чаю: кусочек тает во рту. Пока чайник кипит, завтрак уже готов

 

Выпекаем пирог при 180 градусах около 30 – 40 минут до румяности, смотрите по своей духовке.

Остужаем в форме, затем аккуратно ножом проходит по стенкам формы и убираем ее.

Посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу такое нежное и ароматное чудо, которое готовится просто и быстро.

Нежный пирог к чаю: кусочек тает во рту. Пока чайник кипит, завтрак уже готов

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх