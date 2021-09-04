Нежный пирог к чаю: кусочек тает во рту. Пока чайник кипит, завтрак уже готов

Пирог будет воздушным, с нежной, кремовой начинкой, которая получается из сметаны или йогурта. Ароматизировать можно ванилином или лимонной цедрой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

желтки, 2 шт;

сахар, 60 г;

соль щекотка;

ванилин;

масло сливочное, 70 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

мука, 200 г.

Для приготовления начинки необходимо:

белки, 2 шт;

соль щепотка;

сахар, 70 г;

сметана или йогурт, 400 г;

мука, 50 г.

Процесс приготовления

Желтки перетираем с сахаром и вливаем растопленное сливочное масло.

Добавляем по вкусу ванилин и соль, просеянную муку с разрыхлителем.

Вымешиваем крошку.

Белки смешиваем с солью и начинаем взбивать миксером до пышности.

Всыпаем сахар и взбиваем массу до стойкости и густоты.

Добавляем в белок частями жирную сметану или йогурт и вымешиваем при помощи лопатки, стараясь не нарушать пышность белковой массы.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем.

Добавляйте ванилин или тертую цедру.

Форму для выпекая застилаем пергаментом.

Выкладываем часть большую крошки и уплотняем ее.

Сверху выкладываем крем и засыпаем крошкой.

Выпекаем пирог при 180 градусах около 30 – 40 минут до румяности, смотрите по своей духовке.

Остужаем в форме, затем аккуратно ножом проходит по стенкам формы и убираем ее.

Посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу такое нежное и ароматное чудо, которое готовится просто и быстро.