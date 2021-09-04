Нежный пирог к чаю: кусочек тает во рту. Пока чайник кипит, завтрак уже готов

Пирог будет воздушным, с нежной, кремовой начинкой, которая получается из сметаны или йогурта. Ароматизировать можно ванилином или лимонной цедрой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- желтки, 2 шт;
- сахар, 60 г;
- соль щекотка;
- ванилин;
- масло сливочное, 70 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- мука, 200 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- белки, 2 шт;
- соль щепотка;
- сахар, 70 г;
- сметана или йогурт, 400 г;
- мука, 50 г.
Процесс приготовления
Желтки перетираем с сахаром и вливаем растопленное сливочное масло.
Добавляем по вкусу ванилин и соль, просеянную муку с разрыхлителем.
Вымешиваем крошку.
Белки смешиваем с солью и начинаем взбивать миксером до пышности.
Всыпаем сахар и взбиваем массу до стойкости и густоты.
Добавляем в белок частями жирную сметану или йогурт и вымешиваем при помощи лопатки, стараясь не нарушать пышность белковой массы.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем.
Добавляйте ванилин или тертую цедру.
Форму для выпекая застилаем пергаментом.
Выкладываем часть большую крошки и уплотняем ее.
Сверху выкладываем крем и засыпаем крошкой.
Выпекаем пирог при 180 градусах около 30 – 40 минут до румяности, смотрите по своей духовке.
Остужаем в форме, затем аккуратно ножом проходит по стенкам формы и убираем ее.
Посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу такое нежное и ароматное чудо, которое готовится просто и быстро.
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