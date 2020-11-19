Для нежнейшего яблочного пирога просто берем лаваш и килограмм яблок

Это почти слоеный яблочный пирог. Готовится быстро и просто, прекрасно подходит в качестве быстрого завтрака, полдника и перекуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яблоки, 1 кг;
- лаваш, 1 упаковка;
- яйца, 4 шт;
- масло сливочное, 30 г;
- сметана, 100 г;
- пудра сахарная, 80 г;
- корица.
Процесс приготовления
Растапливаем на сковороде сливочное масло с сахаром и добавляем кусочки яблок без кожуры. Тушим массу до готовности – мягкости.
На этом этапе вы можете добавить корицу, если любите это сочетание яблок и корицы. Остужаем.
Яйца смешиваем с пудрой и сметаной, взбиваем миксером.
Лаваш вырезаем во форме вашей формы.
Форму смазываем маслом и кладем один лист лаваша и второй – так дно пирога будет более прочным.
Кладем часть начинки, посыпаем обрезками от лаваша (если таковые у вас остались).
Заливаем половиной заливки и накрываем лавашом.
Выкладываем остаток начинки, кладем лаваш и еще один лист лаваша и заливаем остатком заливки.
Пусть пирог постоит 5 минут, чтобы лаваш размягчился.
Духовку разогреваем до 200 градусов и выпекаем 20 минут.
Немного остужаем, вынимаем из формы и подаем к столу. Можно остудить и полностью, пирог очень вкусный теплым и холодным.
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