Для нежнейшего яблочного пирога просто берем лаваш и килограмм яблок

Это почти слоеный яблочный пирог. Готовится быстро и просто, прекрасно подходит в качестве быстрого завтрака, полдника и перекуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 1 кг;

лаваш, 1 упаковка;

яйца, 4 шт;

масло сливочное, 30 г;

сметана, 100 г;

пудра сахарная, 80 г;

корица.

Процесс приготовления

Растапливаем на сковороде сливочное масло с сахаром и добавляем кусочки яблок без кожуры. Тушим массу до готовности – мягкости.

На этом этапе вы можете добавить корицу, если любите это сочетание яблок и корицы. Остужаем.

Яйца смешиваем с пудрой и сметаной, взбиваем миксером.

Лаваш вырезаем во форме вашей формы.

Форму смазываем маслом и кладем один лист лаваша и второй – так дно пирога будет более прочным.

Кладем часть начинки, посыпаем обрезками от лаваша (если таковые у вас остались).

Заливаем половиной заливки и накрываем лавашом.

Выкладываем остаток начинки, кладем лаваш и еще один лист лаваша и заливаем остатком заливки.

Пусть пирог постоит 5 минут, чтобы лаваш размягчился.

Духовку разогреваем до 200 градусов и выпекаем 20 минут.