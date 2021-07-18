Такая заготовка из молодой капусты выручит зимой! Вкусный вариант заготовки ранней капусты на зим

Многие хозяйки не любят делать консервацию из ранней капусты: бытует ошибочное мнение, что такой вид овоща не может долго быть в банке и быстро портится. Этот неправда и мой рецепт это успешно подтверждает.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста молодая;
- уксусная эссенция по 1 ч.л в каждую банку;
- кипяток.
Процесс приготовления
Капусту по этому рецепту я делаю в литровых банках.
Шинкуем капусту и плотно трамбуем в банки.
Вливаем в каждую по чайной ложке уксусной эссенции и заливаем кипяток, закручиваем крышки.
Ничего больше добавлять не надо, чтобы не вызывать брожение.
Оставляем банки остывать и потом переставляем в холодный подвал или в холодильник.
Капуста получается просто изумительной, ее можно использовать в качестве салата, добавлять в борщи и щи. Если будете делать салат, тогда добавьте лук, зелень и заправьте растительным маслом. Очень вкусно получается такая капуста притушенной, я ее использую для начинки в вареники и пироги.