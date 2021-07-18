Такая заготовка из молодой капусты выручит зимой! Вкусный вариант заготовки ранней капусты на зим

Многие хозяйки не любят делать консервацию из ранней капусты: бытует ошибочное мнение, что такой вид овоща не может долго быть в банке и быстро портится. Этот неправда и мой рецепт это успешно подтверждает.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста молодая;

уксусная эссенция по 1 ч.л в каждую банку;

кипяток.

Процесс приготовления

Капусту по этому рецепту я делаю в литровых банках.

Шинкуем капусту и плотно трамбуем в банки.

Вливаем в каждую по чайной ложке уксусной эссенции и заливаем кипяток, закручиваем крышки.

Ничего больше добавлять не надо, чтобы не вызывать брожение.

Оставляем банки остывать и потом переставляем в холодный подвал или в холодильник.