Скатерть-Самобранка

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Как за несколько секунд наточить ножи в кофемолке или блендере. Простой, но необычный способ

Как и обычные ножи, ножи у кофемолки и блендера могут со временем затупиться и тогда качество измельчения, становится совершенно ужасным. Конечно, можно купить новые ножи или пойти к специалистам и наточить там.

Но что делать тем, у кого нет рядом такой услуги или нужно вот прямо сейчас.

Предлагаю воспользоваться моим опытом.

Оставляйте скорлупу от яиц – нам потребуется скорлупа от десятка яиц.

Хорошо просушиваем, можно на батарее центрального отопления, получится быстрее, укладываем все в пакет и отправляем его в морозильную камеру на ночь.

Скорлупу выкладываем в чашу блендера и включаем.

Как за несколько секунд наточить ножи в кофемолке или блендере. Простой, но необычный способ

Когда скорлупа превратиться в кусочки, выключаем и вычищаем скорлупу.

Как за несколько секунд наточить ножи в кофемолке или блендере. Простой, но необычный способ

Нож не будет как новый, я сразу вас предупреждаю, но все равно, он станет острее, чем был.

С ножом кофемолки поступаем таким же образом.

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