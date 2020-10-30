Как за несколько секунд наточить ножи в кофемолке или блендере. Простой, но необычный способ

Как и обычные ножи, ножи у кофемолки и блендера могут со временем затупиться и тогда качество измельчения, становится совершенно ужасным. Конечно, можно купить новые ножи или пойти к специалистам и наточить там.
Но что делать тем, у кого нет рядом такой услуги или нужно вот прямо сейчас.
Предлагаю воспользоваться моим опытом.
Оставляйте скорлупу от яиц – нам потребуется скорлупа от десятка яиц.
Хорошо просушиваем, можно на батарее центрального отопления, получится быстрее, укладываем все в пакет и отправляем его в морозильную камеру на ночь.
Скорлупу выкладываем в чашу блендера и включаем.
Когда скорлупа превратиться в кусочки, выключаем и вычищаем скорлупу.
Нож не будет как новый, я сразу вас предупреждаю, но все равно, он станет острее, чем был.
С ножом кофемолки поступаем таким же образом.
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