Салат из куриных желудков: вкусный и сытный салат из доступных продуктов

Салат из куриных желудков – сытный, вкусный. Ингредиенты все доступные. Рецепт простой, под силу даже начинающей хозяюшке.
Салат из куриных желудков: ингредиенты
- 200 (двести) гр – шампиньонов
- 400 (четыреста) гр – куриных желудков
- 200 (двести) гр – зеленого горошка
- 1 (одна) шт – лука
- 3 (три) шт – яиц
- 4 (четыре) шт – соленых огурцов
- 2 (две) ст. ложки – майонеза
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
Салат из куриных желудков: рецепт
- Тщательно промойте желудочки. Пленку срежьте. Разрежьте напополам и снова промойте. Варите около часа. Затем остудите
- Лук нарежьте мелким кубиком
- Шампиньоны промойте и нарежьте тонкими пластинами
- Растительное масло разогрейте и обжарьте лук, затем добавьте к нему грибы. Посолите и поперчите
- Отварные желудочки нарежьте на средние кусочки
- Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
- Соленые огурцы тоже нарежьте мелким кубиком
- В салатнице смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте
- На тарелку установите кулинарное кольцо и выложите салат. Сверху украсьте свежей зеленью
Салат из куриных желудков готов!
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