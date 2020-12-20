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Салат из куриных желудков: вкусный и сытный салат из доступных продуктов

Салат из куриных желудков – сытный, вкусный. Ингредиенты все доступные. Рецепт простой, под силу даже начинающей хозяюшке.

Салат из куриных желудков: ингредиенты

Салат из куриных желудков

  1. 200 (двести) гр – шампиньонов
  2. 400 (четыреста) гр – куриных желудков
  3. 200 (двести) гр – зеленого горошка
  4. 1 (одна) шт – лука
  5. 3 (три) шт – яиц
  6. 4 (четыре) шт – соленых огурцов
  7. 2 (две) ст. ложки – майонеза
  8. 2 (две) ст. ложки – растительного масла

Салат из куриных желудков: рецепт

Салат из куриных желудков

  • Тщательно промойте желудочки. Пленку срежьте. Разрежьте напополам и снова промойте. Варите около часа. Затем остудите
  • Лук нарежьте мелким кубиком
  • Шампиньоны промойте и нарежьте тонкими пластинами
  • Растительное масло разогрейте и обжарьте лук, затем добавьте к нему грибы. Посолите и поперчите
  • Отварные желудочки нарежьте на средние кусочки
  • Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
  • Соленые огурцы тоже нарежьте мелким кубиком
  • В салатнице смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте
  • На тарелку установите кулинарное кольцо и выложите салат. Сверху украсьте свежей зеленью

Салат из куриных желудков готов!

Салат из куриных желудков

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