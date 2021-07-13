Сочный шашлык на сковороде. Если не можете выехать на природу и соскучились по шашлыку

Сочный шашлык на сковороде получается невероятно нежным и вкусным.
Сочный шашлык на сковороде: ингредиенты
- Баранина или свинина – 1 кг. (один килограмм)
- Растительное масло
- Вода – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Розмарин – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Тимьян – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Майоран – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Лук – 220 г. (двести двадцать грамм)
- Уксус 9% — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Смесь перца с верхом – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Сладкая паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Почистите и нарежьте мелкими кусочками лук. Положите его в чашу блендера, добавьте воду и перемелите до состояния пюре.
- Из пюре отожмите сок и перелейте в миску. Добавьте уксус, тимьян, смесь перца, розмарин, паприку, майоран и соль, перемешайте всё. Маринад уберите сторону.
- Промойте мясо, обсушите и нарежьте кусочками. Переложите его в миску с маринадом и перемешайте хорошо руками. К мясу добавьте соду и перемешайте снова.
- Мясо накройте плёнкой и оставьте на 30 минут.
- Сковороду разогрейте, налейте растительное мясо и хорошо нагрейте. В неё положите мясо и хорошо распределите. Шашлык жарьте на среднем огне с одной стороны 5-7 минут, после переверните и жарьте до готовности. Переложите на тарелку и подайте к столу.
Сочный шашлык на сковороде невероятно ароматный и вкусный.
Приятного аппетита!
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