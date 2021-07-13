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Сочный шашлык на сковороде. Если не можете выехать на природу и соскучились по шашлыку

Сочный шашлык на сковороде получается невероятно нежным и вкусным.

Сочный шашлык на сковороде: ингредиенты

Сочный шашлык на сковороде

  1. Баранина или свинина – 1 кг. (один килограмм)
  2. Растительное масло
  3. Вода – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  4. Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  5. Розмарин – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Тимьян – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Майоран – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Лук – 220 г. (двести двадцать грамм)
  9. Уксус 9% — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  10. Смесь перца с верхом – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  11. Сладкая паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  12. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Почистите и нарежьте мелкими кусочками лук. Положите его в чашу блендера, добавьте воду и перемелите до состояния пюре.
  • Из пюре отожмите сок и перелейте в миску. Добавьте уксус, тимьян, смесь перца, розмарин, паприку, майоран и соль, перемешайте всё. Маринад уберите  сторону.
  • Промойте мясо, обсушите и нарежьте кусочками. Переложите его в миску с маринадом и перемешайте хорошо руками. К мясу добавьте соду и перемешайте снова.
  • Мясо накройте плёнкой и оставьте на 30 минут.
  • Сковороду разогрейте, налейте растительное мясо и хорошо нагрейте. В неё положите мясо и хорошо распределите. Шашлык жарьте на среднем огне с одной стороны 5-7 минут, после переверните и жарьте до готовности.
    Переложите на тарелку и подайте к столу.

Сочный шашлык на сковороде невероятно ароматный и вкусный.

Сочный шашлык на сковороде. Если не можете выехать на природу и соскучились по шашлыку 2

Приятного  аппетита!

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