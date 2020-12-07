Узбекский Ханум — великолепное блюдо узбекской кухни. Вкус — пальчики оближешь!

Вы знакомы с блюдом Узбекский Ханум? Это мучное блюдо из узбекской кухни, начиненное картофельным либо мясным фаршем. Блюдо обычно готовится на пару.
Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления ханум. Его тончайшее тесто с сочной начинкой прямо-таки тает во рту.
Узбекский Ханум: Ингредиенты
Для теста:
- мука – 230 г
- соль, сода – по половине чайной ложки
Для начинки:
- пекинская капуста – 1 маленький кочан
- морковь – 1 шт.
- полкабачка
- красный сладкий перец – 1 шт.
- семена кинзы – 1 щепотка
- соль – на кончике ножа
- несколько горошин черного перца
- красный и черный перец, чесночный порошок, сумах, тмин – по щепотке
Узбекский Ханум: Приготовление начинки
- В сковороду наливаем оливковое масло и разогреваем.
- Берем небольшое количество пекинской капусты, мелко нарезаем и тушим в сковороде на тихом огне под крышкой.
- Морковку моем, чистим и натираем на терке, добавляем к капусте и продолжаем тушить.
- Красный перец помыть, очистить от семян и сердцевины и порезать мелкими кубиками. Добавляем к моркови.
- Кабачок помыть очистить и половинку натереть на средней фракции терки. Добавить в сковороду.
- Берем по щепотке кимион, семя кинзы, несколько горошин черного перца, щепотку соли. Все это надо перетолочь в ступке.
- Затем к этой смеси из специй добавляем красный и черный перцы, сумах и чесночный порошок, хорошо перемешиваем. Полученной смесью приправляем готовящиеся овощи и продолжаем тушить их на тихом огне под крышкой до готовности.
Приготовление теста ханум:
- Возьмем муку, просеиваем через сито, добавим соль и соду и замешаем густое тесто. Откладываем его, чтобы оно отдохнуло.
- Раскатать тесто тонким слоем в лист прямоугольной формы. Положить начинку не до краев, с боков оставить по 1,5 см, а снизу и сверху – 2 см.
- Берем глубокую кастрюлю, ставим в нее сито на ножке, заливаем в кастрюлю воду до основания сита, сито предварительно смазать маслом.
- Начинку разложить ровным слоем, затем завернуть лист колбаской, защипать бока. Свернуть формой полукруга и положить на сито, смазанное маслом, закрыть крышкой. После закипания воды варить еще минут 20.
Все, узбекский ханум готов. Это блюдо можно подавать с различными соусами, например, соусом терияки или соусом из обжаренных семян подсолнечника.
Приятного аппетита!
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