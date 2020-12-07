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Узбекский Ханум — великолепное блюдо узбекской кухни. Вкус — пальчики оближешь!

Вы знакомы с блюдом Узбекский Ханум? Это мучное блюдо из узбекской кухни, начиненное картофельным либо мясным фаршем. Блюдо обычно готовится на пару.

Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления ханум. Его тончайшее тесто с сочной начинкой прямо-таки тает во рту.

Узбекский Ханум: Ингредиенты

Для теста:

  • мука – 230 г
  • соль, сода – по половине чайной ложки

Для начинки:

  • пекинская капуста – 1 маленький кочан
  • морковь – 1 шт.
  • полкабачка
  • красный сладкий перец – 1 шт.
  • семена кинзы – 1 щепотка
  • соль – на кончике ножа
  • несколько горошин черного перца
  • красный и черный перец, чесночный порошок, сумах, тмин – по щепотке

Узбекский Ханум

Узбекский Ханум: Приготовление начинки

  • В сковороду наливаем оливковое масло и разогреваем.
  • Берем небольшое количество пекинской капусты, мелко нарезаем и тушим в сковороде на тихом огне под крышкой.
  • Морковку моем, чистим и натираем на терке, добавляем к капусте и продолжаем тушить.
  • Красный перец помыть, очистить от семян и сердцевины и порезать мелкими кубиками. Добавляем к моркови.
  • Кабачок помыть очистить и половинку натереть на средней фракции терки. Добавить в сковороду.
  • Берем по щепотке кимион, семя кинзы, несколько горошин черного перца, щепотку соли. Все это надо перетолочь в ступке.
  • Затем к этой смеси из специй добавляем красный и черный перцы, сумах и чесночный порошок, хорошо перемешиваем. Полученной смесью приправляем готовящиеся овощи и продолжаем тушить их на тихом огне под крышкой до готовности.

Приготовление теста ханум:

  • Возьмем муку, просеиваем через сито, добавим соль и соду и замешаем густое тесто. Откладываем его, чтобы оно отдохнуло.
  • Раскатать тесто тонким слоем в лист прямоугольной формы. Положить начинку не до краев, с боков оставить по 1,5 см, а снизу и сверху – 2 см.
  • Берем глубокую кастрюлю, ставим в нее сито на ножке, заливаем в кастрюлю воду до основания сита, сито предварительно смазать маслом.

Узбекский Ханум — великолепное блюдо узбекской кухни. Вкус — пальчики оближешь!

  • Начинку разложить ровным слоем, затем завернуть лист колбаской, защипать бока. Свернуть формой полукруга и положить на сито, смазанное маслом, закрыть крышкой. После закипания воды варить еще минут 20.

Все, узбекский ханум готов. Это блюдо можно подавать с различными соусами, например, соусом терияки или соусом из обжаренных семян подсолнечника.

Приятного аппетита!

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