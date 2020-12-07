Узбекский Ханум — великолепное блюдо узбекской кухни. Вкус — пальчики оближешь!

Вы знакомы с блюдом Узбекский Ханум? Это мучное блюдо из узбекской кухни, начиненное картофельным либо мясным фаршем. Блюдо обычно готовится на пару.

Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления ханум. Его тончайшее тесто с сочной начинкой прямо-таки тает во рту.

Узбекский Ханум: Ингредиенты

Для теста:

мука – 230 г

соль, сода – по половине чайной ложки

Для начинки:

пекинская капуста – 1 маленький кочан

морковь – 1 шт.

полкабачка

красный сладкий перец – 1 шт.

семена кинзы – 1 щепотка

соль – на кончике ножа

несколько горошин черного перца

красный и черный перец, чесночный порошок, сумах, тмин – по щепотке

Узбекский Ханум: Приготовление начинки

В сковороду наливаем оливковое масло и разогреваем.

Берем небольшое количество пекинской капусты, мелко нарезаем и тушим в сковороде на тихом огне под крышкой.

Морковку моем, чистим и натираем на терке, добавляем к капусте и продолжаем тушить.

Красный перец помыть, очистить от семян и сердцевины и порезать мелкими кубиками. Добавляем к моркови.

Кабачок помыть очистить и половинку натереть на средней фракции терки. Добавить в сковороду.

Берем по щепотке кимион, семя кинзы, несколько горошин черного перца, щепотку соли. Все это надо перетолочь в ступке.

Затем к этой смеси из специй добавляем красный и черный перцы, сумах и чесночный порошок, хорошо перемешиваем. Полученной смесью приправляем готовящиеся овощи и продолжаем тушить их на тихом огне под крышкой до готовности.

Приготовление теста ханум:

Возьмем муку, просеиваем через сито, добавим соль и соду и замешаем густое тесто. Откладываем его, чтобы оно отдохнуло.

Раскатать тесто тонким слоем в лист прямоугольной формы. Положить начинку не до краев, с боков оставить по 1,5 см, а снизу и сверху – 2 см.

Берем глубокую кастрюлю, ставим в нее сито на ножке, заливаем в кастрюлю воду до основания сита, сито предварительно смазать маслом.

Начинку разложить ровным слоем, затем завернуть лист колбаской, защипать бока. Свернуть формой полукруга и положить на сито, смазанное маслом, закрыть крышкой. После закипания воды варить еще минут 20.

Все, узбекский ханум готов. Это блюдо можно подавать с различными соусами, например, соусом терияки или соусом из обжаренных семян подсолнечника.

Приятного аппетита!