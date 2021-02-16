Печеная картошка — пальчики оближешь!

Кажется, нету людей, которые бы не любили печеную картошечку. Предлагаем вам интересный пошаговый рецепт приготовления печеной картошки. В результате картошка получается очень вкусной и ароматной, с хрустящей корочкой снаружи и мягкой, рассыпчатой мякотью изнутри.

Ингредиенты для печеной картошки:

картофель среднего размера – 1 кг

чеснок – 3 головки

розмарин – чайная ложка

оливковое масло – 100 мл

морская соль- на вкус

молотый черный перец – половина чайной ложки

измельченный в порошок перец «чили» – половина чайной ложки

кореандр – на вкус

Пошаговый рецепт приготовления печеной картошки:

Взять картофель, помыть, разделить на две половинки и забросить в кипящую воду и варить около 10 мин. При помощи шумовки достать картофель из кипятка, отложить в глубокую миску.

Взять чеснок, очистить и мелко нарезать.

Взять листья розмарина и мелко нарубить.

Оливковое масло налить в глубокую сковороду и разогреть. В разогретое масло добавить измельченный лук, чеснок и розмарин. Жарить на среднем огне до получения коричневатого цвета.

Полученное коричневатое масло процедить через сито и залить им картофель. Приправить морской солью, черным перцем и перцем чили.

Хорошенько перемешать картошку, чтобы приправа равномерно распределилась.

Форму для выпечки застелить калькой и выложить туда часть картофеля.

Духовку разогреть до 200°С, заложить туда картошку буквально на час, не забыв при этом через полчаса картошку перевернуть.

На сковороду налить оставшееся масло, добавить картофель и жарить его на среднем огне в течение четверти часа, переворачивая при этом каждые пять минут.

Печеную и жареную картошки выложить в два разных глубоких блюда и посыпать измельченным кореандром. Хорошенько все смешать.

Вкуснятина готова! Все к столу! Приятного аппетита!