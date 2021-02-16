Печеная картошка — пальчики оближешь!

Кажется, нету людей, которые бы не любили печеную картошечку. Предлагаем вам интересный пошаговый рецепт приготовления печеной картошки. В результате картошка получается очень вкусной и ароматной, с хрустящей корочкой снаружи и мягкой, рассыпчатой мякотью изнутри.
Ингредиенты для печеной картошки:
- картофель среднего размера – 1 кг
- чеснок – 3 головки
- розмарин – чайная ложка
- оливковое масло – 100 мл
- морская соль- на вкус
- молотый черный перец – половина чайной ложки
- измельченный в порошок перец «чили» – половина чайной ложки
- кореандр – на вкус
Пошаговый рецепт приготовления печеной картошки:
- Взять картофель, помыть, разделить на две половинки и забросить в кипящую воду и варить около 10 мин. При помощи шумовки достать картофель из кипятка, отложить в глубокую миску.
- Взять чеснок, очистить и мелко нарезать.
- Взять листья розмарина и мелко нарубить.
- Оливковое масло налить в глубокую сковороду и разогреть. В разогретое масло добавить измельченный лук, чеснок и розмарин. Жарить на среднем огне до получения коричневатого цвета.
- Полученное коричневатое масло процедить через сито и залить им картофель. Приправить морской солью, черным перцем и перцем чили.
- Хорошенько перемешать картошку, чтобы приправа равномерно распределилась.
- Форму для выпечки застелить калькой и выложить туда часть картофеля.
- Духовку разогреть до 200°С, заложить туда картошку буквально на час, не забыв при этом через полчаса картошку перевернуть.
- На сковороду налить оставшееся масло, добавить картофель и жарить его на среднем огне в течение четверти часа, переворачивая при этом каждые пять минут.
- Печеную и жареную картошки выложить в два разных глубоких блюда и посыпать измельченным кореандром. Хорошенько все смешать.
Вкуснятина готова! Все к столу! Приятного аппетита!
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