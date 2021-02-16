Скатерть-Самобранка

5 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Печеная картошка — пальчики оближешь!

Кажется, нету людей, которые бы не любили печеную картошечку. Предлагаем вам интересный пошаговый рецепт приготовления печеной картошки. В результате картошка получается очень вкусной и ароматной, с хрустящей корочкой снаружи и мягкой, рассыпчатой мякотью изнутри.

Ингредиенты для печеной картошки:

  • картофель среднего размера – 1 кг
  • чеснок – 3 головки
  • розмарин – чайная ложка
  • оливковое масло – 100 мл
  • морская соль- на вкус
  • молотый черный перец – половина чайной ложки
  • измельченный в порошок перец «чили» – половина чайной ложки
  • кореандр – на вкус

Печеная картошка - пальчики оближешь!

Пошаговый рецепт приготовления печеной картошки:

  • Взять картофель, помыть, разделить на две половинки и забросить в кипящую воду и варить около 10 мин. При помощи шумовки достать картофель из кипятка, отложить в глубокую миску.
  • Взять чеснок, очистить и мелко нарезать.
  • Взять листья розмарина и мелко нарубить.
  • Оливковое масло налить в глубокую сковороду и разогреть. В разогретое масло добавить измельченный лук, чеснок и розмарин. Жарить на среднем огне до получения коричневатого цвета.
  • Полученное коричневатое масло процедить через сито и залить им картофель. Приправить морской солью, черным перцем и перцем чили.
  • Хорошенько перемешать картошку, чтобы приправа равномерно распределилась.
  • Форму для выпечки застелить калькой и выложить туда часть картофеля.
  • Духовку разогреть до 200°С, заложить туда картошку буквально на час, не забыв при этом через полчаса картошку перевернуть.
  • На сковороду налить оставшееся масло, добавить картофель и жарить его на среднем огне в течение четверти часа, переворачивая при этом каждые пять минут.

Печеная картошка - пальчики оближешь!

  • Печеную и жареную картошки выложить в два разных глубоких блюда и посыпать измельченным кореандром. Хорошенько все смешать.

Вкуснятина готова! Все к столу! Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх