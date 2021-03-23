Картофельные биточки с зеленью. Аппетитные и румяные

Картофельные биточки с зеленью получаются аппетитными, вкусными. Приготовить совсем не сложно. Если вам быстро нужно накормить родных, чем — то вкусным и сытным, то этот рецепт придется кстати.
Картофельные биточки с зеленью: ингредиенты
- 300 (триста) гр — отварного картофеля
- 40 (сорок) гр — муки
- 1 (одна) шт — яиц
- зелень по вкусу
- 2 (две) щепотки — соли
- 1 (одна) щепотка — черного молотого перца
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Укроп промойте и нарежьте мелко. Вместо него подойдет и другая свежая зелень, к примеру, петрушка
- Картофель отварите и пюрируйте
- Яйцо взбейте
- Влейте его в картофельную массу. Сначала добавьте половину от указанного количества яичной массы, так как возможно ее будет вполне достаточно
- Добавьте зелень
- Затем добавьте муку, соль и перец
- Сформируйте руками биточки одинаковые по размеру. Выложите их сразу же на сковороду разогретую с растительным маслом. Обжаривайте биточки с обеих сторон до румяной корочки.
- Готовые биточки из картошки с зеленью выложите, прежде всего, на полотенце из бумаги, а затем на блюдо. Подайте биточки к столу. Не забудьте о сметане или же вашем любимом соусе. Картофельные биточки с зеленью получились изумительно вкусными! На здоровье.
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