Картофельные биточки с зеленью. Аппетитные и румяные

Картофельные биточки с зеленью получаются аппетитными, вкусными. Приготовить совсем не сложно. Если вам быстро нужно накормить родных, чем — то вкусным и сытным, то этот рецепт придется кстати.

Картофельные биточки с зеленью: ингредиенты

300 (триста) гр — отварного картофеля 40 (сорок) гр — муки 1 (одна) шт — яиц зелень по вкусу 2 (две) щепотки — соли 1 (одна) щепотка — черного молотого перца 50 (пятьдесят) мл — растительного масла

Рецепт приготовления: