Потрясающее горячее из картофеля. Хоть к обеду, хоть на праздничный стол. Быстро и легко готовится.

Запеченное в духовке мясо в картофельной шубке – это отличный вариант для вкусного ужина и для праздничного стола. В дополнение к основному блюду я еще делаю пикантный соус, можно просто взят острую аджику или кетчуп.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо, 700 г;

соль, 1 ч.л;

сметана или сливки, около 300 г;

перец, специи.

Для приготовления картофельного кляра необходимо:

картофель, 600 г;

яйца, 2 шт;

сметана или майонез, 2 ст.л;

мука, 3 ст.л;

лук, 1 шт;

чеснок, 3 зубчика;

соль, 0.5 ч.л;

перец, специи, укроп.

Процесс приготовления

Мясо выбирайте мякоть или филе.

Режем его порционными кусками, отбиваем, солим и перчим, посыпаем специями.

Картофель и лук трем на крупной терке, добавляем яйцо и сметану или майонез, измельченный чеснок, соль, перец и муку.

Совет: в эту массу нелишним будет добавить зелень по вкусу.

Каждый кусочек мяса с двух сторон «пакуем» в шубку из картофельной массы.

Разогреваем масло в сковороде и обжариваем каждую котлету по 3 минуты с каждой стороны.

Складываем в форму и заливаем сметаной или сливками.

Запекаем в духовке при 180 градусах около 20 минут.

Для соуса смешайте сметану, сливки или майонез с чесноком и мелко рубленой зеленью.

Подаю такое блюдо с салатами из свежих овощей или маринованными овощами.