Потрясающее горячее из картофеля. Хоть к обеду, хоть на праздничный стол. Быстро и легко готовится.

Запеченное в духовке мясо в картофельной шубке – это отличный вариант для вкусного ужина и для праздничного стола. В дополнение к основному блюду я еще делаю пикантный соус, можно просто взят острую аджику или кетчуп.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо, 700 г;
- соль, 1 ч.л;
- сметана или сливки, около 300 г;
- перец, специи.
Для приготовления картофельного кляра необходимо:
- картофель, 600 г;
- яйца, 2 шт;
- сметана или майонез, 2 ст.л;
- мука, 3 ст.л;
- лук, 1 шт;
- чеснок, 3 зубчика;
- соль, 0.5 ч.л;
- перец, специи, укроп.
Процесс приготовления
Мясо выбирайте мякоть или филе.
Режем его порционными кусками, отбиваем, солим и перчим, посыпаем специями.
Картофель и лук трем на крупной терке, добавляем яйцо и сметану или майонез, измельченный чеснок, соль, перец и муку.
Совет: в эту массу нелишним будет добавить зелень по вкусу.
Каждый кусочек мяса с двух сторон «пакуем» в шубку из картофельной массы.
Разогреваем масло в сковороде и обжариваем каждую котлету по 3 минуты с каждой стороны.
Складываем в форму и заливаем сметаной или сливками.
Запекаем в духовке при 180 градусах около 20 минут.
Для соуса смешайте сметану, сливки или майонез с чесноком и мелко рубленой зеленью.
Подаю такое блюдо с салатами из свежих овощей или маринованными овощами.
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