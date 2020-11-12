Без весов, ложек и стаканов! Готовлю квашеную капусту, не отмеряя ингредиенты

Один из самых простых и любимых рецептов, над которым не нужно стоять и долго готовить. По большому счету, это и рецепт, как таковой, но в результате простых манипуляций, получается очень вкусная квашеная капуста.

Процесс приготовления

Берем сочную капусту — она будет со сладостью, от которой во многом зависит вкус квашеного блюда.

Шинкуем ножом. Я всегда делаю ножом, но если вы привыкли шинковать шинковкой, делайте как вам удобно.

Теперь капусту солим – соли берите ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы овощ стал немного более соленным, чем вы солите для салата.

Перемешиваем, но не мнем. По желанию, добавьте и сахар, как для салата.

Добавляем тертую морковь.

Совет: не забывайте, что квасить капусту с морковью следует, исходя из соотношения 1 – 2 моркови на 1 кг капусты.

Перемешиваем овощи и плотно раскладываем по банкам так, чтобы сверху появился сок и покрыл капусту.

Оставляем банки на 36 часов при комнатной температуре.

Я не протыкаю капусту, она получается такой, как нужно.

Теперь накрываем банки крышками и ставлю их в холодильник на 2 суток.