Без весов, ложек и стаканов! Готовлю квашеную капусту, не отмеряя ингредиенты

Один из самых простых и любимых рецептов, над которым не нужно стоять и долго готовить. По большому счету, это и рецепт, как таковой, но в результате простых манипуляций, получается очень вкусная квашеная капуста.
Процесс приготовления
Берем сочную капусту — она будет со сладостью, от которой во многом зависит вкус квашеного блюда.
Шинкуем ножом. Я всегда делаю ножом, но если вы привыкли шинковать шинковкой, делайте как вам удобно.
Теперь капусту солим – соли берите ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы овощ стал немного более соленным, чем вы солите для салата.
Перемешиваем, но не мнем. По желанию, добавьте и сахар, как для салата.
Добавляем тертую морковь.
Совет: не забывайте, что квасить капусту с морковью следует, исходя из соотношения 1 – 2 моркови на 1 кг капусты.
Перемешиваем овощи и плотно раскладываем по банкам так, чтобы сверху появился сок и покрыл капусту.
Оставляем банки на 36 часов при комнатной температуре.
Я не протыкаю капусту, она получается такой, как нужно.
Теперь накрываем банки крышками и ставлю их в холодильник на 2 суток.
Капуста получается очень ароматной, хрустящей вкусной. При подаче на стол можно добавить лук, укроп, растительное масло и кусочки соленых огурчиков.
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