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Салат Неженка. Вкусный салатик для разбавления обыденного меню

Салат Неженка украсит Ваш праздничный стол и порадует домочадцев приятным вкусов.

Салат Неженка: ингредиенты

Салат Неженка

  1. Свежие огурцы — 4 шт. (четыре штуки)
  2. Ветчина — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Яйца вареные — 3 шт. (три штуки)
  4. Сыр — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
  5. Чеснок — 1 з. (один зубчик)
  6. Майонез — по вкусу
  7. Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Ветчину и огурцы нарежьте соломкой и отправьте в салатник.
  • Отваренные куриные яйца и сыр натрите на крупной тёрке.
  • Переложите к остальным ингредиентам.
  • К салату добавьте пропущенный через пресс чеснок.
  • Заправьте салат майонезом, поперчите и посолите. Затем всё хорошенько перемешайте.

Салат Неженка можете подавать к столу.

Салат Неженка. Вкусный салатик для разбавления обыденного меню 4

Приятного аппетита!

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