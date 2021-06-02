Салат Неженка. Вкусный салатик для разбавления обыденного меню

Салат Неженка украсит Ваш праздничный стол и порадует домочадцев приятным вкусов.
Салат Неженка: ингредиенты
- Свежие огурцы — 4 шт. (четыре штуки)
- Ветчина — 400 гр. (четыреста грамм)
- Яйца вареные — 3 шт. (три штуки)
- Сыр — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
- Чеснок — 1 з. (один зубчик)
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
- Ветчину и огурцы нарежьте соломкой и отправьте в салатник.
- Отваренные куриные яйца и сыр натрите на крупной тёрке.
- Переложите к остальным ингредиентам.
- К салату добавьте пропущенный через пресс чеснок.
- Заправьте салат майонезом, поперчите и посолите. Затем всё хорошенько перемешайте.
Салат Неженка можете подавать к столу.
Приятного аппетита!
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