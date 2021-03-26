Как правильно варить фасоль. У меня не разваривается и получается нежной: расскажу, как готовлю

Сварить вкусно фасоль не всегда получается: то фасоль уже сильно высохшая, то просто не доварили, забыли предварительно замочить.

Чтобы фасоль получилась мягкой, но не превратилась в кашу, советую вам воспользоваться своим рецептом готовки. Также, такой рецепт поможет сделать фасоль нежной, блюдо не будет вызывать вздутие живота и не станет слишком тяжелым для желудка.

Как готовить фасоль:

замачиваем фасоль на всю ночь в холодной воде;

промываем фасоль чистой водой;

заливаем водой, доводим до кипения, варим пару минут и сливаем воду. Наливаем свежую и ставим на плиту;

доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим 15 минут, вливаем воду и наливаем свежую;

варим до готовности.

Фасоль лучше солить после того, как она полностью будет сваренной. Так она не станет «дубовой».

Фасоль можно использовать в салаты со свеклой и солеными огурчиками, сделать на ее основе лобио:

Рецепт лобио

красная фасоль, 500 г;

лук, 2 шт;

чеснок, 2 зубчика;

кинза или петрушка, укроп;

кориандр, 2 ч.л;

уксус винный или обычный 2 ст.л;

соль, перец, масло растительное.

Отвариваем фасоль до готовности.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.

Зелень мелко рубим.

Фасоль немного приминаем, чтобы она чуть превратилась в кашу и смешиваем с луком.

Измельченной зеленью и чесноком, специями.

Подаем блюдо горячим к мясу и рыбе. Можно сделать острее, добавив смесь перцев и ароматных трав.