Как правильно варить фасоль. У меня не разваривается и получается нежной: расскажу, как готовлю

Сварить вкусно фасоль не всегда получается: то фасоль уже сильно высохшая, то просто не доварили, забыли предварительно замочить.
Чтобы фасоль получилась мягкой, но не превратилась в кашу, советую вам воспользоваться своим рецептом готовки. Также, такой рецепт поможет сделать фасоль нежной, блюдо не будет вызывать вздутие живота и не станет слишком тяжелым для желудка.
Как готовить фасоль:
- замачиваем фасоль на всю ночь в холодной воде;
- промываем фасоль чистой водой;
- заливаем водой, доводим до кипения, варим пару минут и сливаем воду. Наливаем свежую и ставим на плиту;
- доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим 15 минут, вливаем воду и наливаем свежую;
- варим до готовности.
Фасоль лучше солить после того, как она полностью будет сваренной. Так она не станет «дубовой».
Фасоль можно использовать в салаты со свеклой и солеными огурчиками, сделать на ее основе лобио:
Рецепт лобио
- красная фасоль, 500 г;
- лук, 2 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- кинза или петрушка, укроп;
- кориандр, 2 ч.л;
- уксус винный или обычный 2 ст.л;
- соль, перец, масло растительное.
Отвариваем фасоль до готовности.
Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.
Зелень мелко рубим.
Фасоль немного приминаем, чтобы она чуть превратилась в кашу и смешиваем с луком.Измельченной зеленью и чесноком, специями.
Подаем блюдо горячим к мясу и рыбе. Можно сделать острее, добавив смесь перцев и ароматных трав.
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