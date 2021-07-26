Салат, который готовлю со времен СССР. Один из самых любимых до сих пор: готовится за 5 минут)

Салат из крабовых палочек получается очень нежным, его даже можно использовать как начинку для закусочных корзинок или намазку для бутербродов, фаршировать им помидоры или яйца.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-крабовые палочки, 10 шт;

-томаты черри, 6 шт;

-перец болгарский. 1 шт;

-сыр, 100 г;

-чеснок, 1 зубчик;

-майонез, 1 ст.л;

-сметана, 4 ст.л;

-соль, перец.

Процесс приготовления

Томаты можно брать любые, главное, чтобы они были сладкими и спелыми.

Палочки режем кусочками.

Томаты и сладкий перец в произвольном порядке, как вам больше нравится.

Совет: чтобы салат не потек, у помидор чайной ложкой вынимаем середину с семенами и потом только режем их кусочками.

Сыр трем на крупной терке.

Смешиваем сметану и майонез, натираем в соус чеснок и вымешиваем до однородности. Можно еще добавить свежего укропа.

Заправляем салат и подаем к столу.

Вкуснее будет, если салат предварительно охладите в холодильнике минут 30, тогда он раскроет все свои ароматы.