В последнее время стала часто покупать самую дешевую манку: показываю, что я из нее готовлю (простой рецепт вкусной выпечки)

Даже из самой просто манной крупы, можно сделать вкусный десерт с яркими, лимонными ароматами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

манная крупа, 500 г;

сахар, 120 г;

соль щепотка;

вода, 160 мл;

масло растительное, 120 мл;

сода, 1 ч.л;

цедра лимона, ваниль или корица по вкусу и желани.

Процесс приготовления

Манную крупу смешиваем с солью и сахаром.

По своему вкусу добавляйте ароматизаторы – цедру или ваниль или корицу.

Вливаем в сухие ингредиенты и перемешиваем.

Делаю посередине углубление и вливаю обычную воду.

Вливаем рафинированное растительное масло, вымешиваем.

Всыпаем гашенную уксусом соду, перемешиваем.

Оставляем массу накрытой на 10 минут, чтобы манная крупа набухла.

Противень накрываем пергаментом.

Скатываем шарики из теста и выкладываем на противень, немного прижав, чтобы получились лепешки.

Выпекаем от 15 до 20 минут при 180 градусах.