В последнее время стала часто покупать самую дешевую манку: показываю, что я из нее готовлю (простой рецепт вкусной выпечки)

Даже из самой просто манной крупы, можно сделать вкусный десерт с яркими, лимонными ароматами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- манная крупа, 500 г;
- сахар, 120 г;
- соль щепотка;
- вода, 160 мл;
- масло растительное, 120 мл;
- сода, 1 ч.л;
- цедра лимона, ваниль или корица по вкусу и желани.
Процесс приготовления
Манную крупу смешиваем с солью и сахаром.
По своему вкусу добавляйте ароматизаторы – цедру или ваниль или корицу.
Вливаем в сухие ингредиенты и перемешиваем.
Делаю посередине углубление и вливаю обычную воду.
Вливаем рафинированное растительное масло, вымешиваем.
Всыпаем гашенную уксусом соду, перемешиваем.
Оставляем массу накрытой на 10 минут, чтобы манная крупа набухла.
Противень накрываем пергаментом.
Скатываем шарики из теста и выкладываем на противень, немного прижав, чтобы получились лепешки.
Выпекаем от 15 до 20 минут при 180 градусах.
Печенье получается мягким, ароматным, приятной консистенции. По желанию, когда оно остынет, можно полить растопленным шоколадом, будет еще вкуснее.
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