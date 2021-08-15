Готовлю каждый день! Легкий и быстрый: вкусный сырный пирог на завтрак

Рецепт относится к одним из самых простых и легких. Такой сырный пирог готовится за несколько минут, получается сытный завтрак или перекус.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

молоко теплое, 300 мл;

мука и тертый сыр по 200 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль, перец, свежая зелень.

Процесс приготовления

Зелень берите самую разную, отлично подходит зеленый лучок, укроп и петрушка.

Яйца смешиваем с солью и взбиваем вилкой до однородности.

Вливаем теплое молоко, всыпаем просеянную муку, перец, разрыхлитель и перемешиваем.

Хорошо вымешиваем тесто, чтобы не оставались комки.

Сыр трем на крупной терке.

Зелень мелко режем.

Сыр и зелень добавляем в тесто и перемешиваем.

Накрываем емкость с тестом и оставляем на 5 минут.

Сковороду смазываем сливочным или растительным маслом, выпекаем толстые блины с двух сторон на небольшом огне до румяности.

Жарим под крышкой.

Блины получаются очень ароматные и сытные, не забудьте сбрызгивать их растопленным сливочным маслом.