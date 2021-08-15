Готовлю каждый день! Легкий и быстрый: вкусный сырный пирог на завтрак

Рецепт относится к одним из самых простых и легких. Такой сырный пирог готовится за несколько минут, получается сытный завтрак или перекус.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яйца, 2 шт;
молоко теплое, 300 мл;
мука и тертый сыр по 200 г;
разрыхлитель, 1 ч.л;
соль, перец, свежая зелень.
Процесс приготовления
Зелень берите самую разную, отлично подходит зеленый лучок, укроп и петрушка.
Яйца смешиваем с солью и взбиваем вилкой до однородности.
Вливаем теплое молоко, всыпаем просеянную муку, перец, разрыхлитель и перемешиваем.
Хорошо вымешиваем тесто, чтобы не оставались комки.
Сыр трем на крупной терке.
Зелень мелко режем.
Сыр и зелень добавляем в тесто и перемешиваем.
Накрываем емкость с тестом и оставляем на 5 минут.
Сковороду смазываем сливочным или растительным маслом, выпекаем толстые блины с двух сторон на небольшом огне до румяности.
Жарим под крышкой.
Блины получаются очень ароматные и сытные, не забудьте сбрызгивать их растопленным сливочным маслом.
Если выкладывать немного теста, чтобы блины получились тонкими, тогда их можно сворачивать трубочкой или конвертом и фаршировать разными начинками, которые подходят к сырному вкусу.