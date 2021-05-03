Тесто на пельмени и вареники. Замечательное тесто, которое не липнет к рукам

Тесто на пельмени и вареники можно также тушить и печь. Из такого замечательного теста можно также сделать чебуреки, предварительно добавив в него яйцо.
Тесто на пельмени и вареники: ингредиенты:
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Газировка — 1 ст. (один стакан)
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Растительное масло — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Сахар — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Мука — 4 ст. (четыре стакана) — можно меньше
Способ приготовления:
- Все составляющие, кроме муки, соедините в миске.
- Подсыпайте муку постепенно, так как у всех она может быть разной.
- Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не должно прилипать к рукам и рабочей поверхности.
- Из такой пропорции получается 1 кг. теста.
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Готовьте на здоровье!
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