Тесто на пельмени и вареники. Замечательное тесто, которое не липнет к рукам

Тесто на пельмени и вареники можно также тушить и печь. Из такого замечательного теста можно также сделать чебуреки, предварительно добавив в него яйцо.

Тесто на пельмени и вареники: ингредиенты:

Яйца — 1 шт. (одна штука) Газировка — 1 ст. (один стакан) Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Растительное масло — 4 ст. л (четыре столовые ложки) Сахар — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Мука — 4 ст. (четыре стакана) — можно меньше

Способ приготовления:

Все составляющие, кроме муки, соедините в миске.

Подсыпайте муку постепенно, так как у всех она может быть разной.

Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не должно прилипать к рукам и рабочей поверхности.

Из такой пропорции получается 1 кг. теста.

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Готовьте на здоровье!