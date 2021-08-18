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Свиные отбивные с яблочным соусом. Вкусное мясо в кисло-сладком яблочном соусе

Свиные отбивные с яблочным соусом — простое, но очень вкусное блюдо, которое понравится всем вашим домочадцам.

Свиные отбивные с яблочным соусом: ингредиенты

Свиные отбивные с яблочным соусом

  • Свиные отбивные без косточек — 6 шт. (шесть штук)
  • Белое вино полусладкое — 100 мл. (сто миллилитров)
  • Зелёные яблоки — 3 шт. (три штуки)
  • Лимон — половина
  • Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  • Кинза — один пучок
  • Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  • Парика — 0,5 ч. л (половина чайной ложки0
  • Соль, перец — по вкусу
  • Изюм — 50 гр. (пятьдесят грамм)

Способ приготовления:

  • Выложите изюм в миску, залейте кипятком, затем процедите, снова выложите в миску и залейте вином.
  • Яблоки нарежьте мелкими кусочками и сбрызните лимонным соком, кинзу измельчите.
  • Очистите чеснок и нарежьте мелкими кусочками. На сковороде нагрейте сливочное масло и выложите чеснок. Обжарьте 30 секунд и добавьте яблоки, обжарьте на сильном огне 2 минуты, затем добавьте изюм с вином, паприку, соль и перец по вкусу. Туда же отправьте кинзу, готовьте ещё 5-7 минут и остудите.
  • Свиные отбивные посолите и поперчите по вкусу. Затем выложите на сковороду и обжарьте до готовности.
  • Подавайте готовые отбивные с яблочным соусом.

Свиные отбивные с яблочным соусом — изысканно и вкусно.

Свиные отбивные с яблочным соусом. Вкусное мясо в кисло-сладком яблочном соусе 2

Готовьте на здоровье!

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