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Венгерские рулеты с маком. Лакомство с аппетитной начинкой и красивой корочкой-кракле

Венгерские рулеты с маком станут настоящим украшением праздничного стола и понравятся всем гостям и домочадцам.

Венгерские рулеты с маком: ингредиенты

Венгерские рулеты с маком

  1. Маковая начинка — 0,3 кг. (триста грамм)
  2. Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Сливочное масло — 185 гр. (сто восемьдесят грамм)
  4. Молоко холодное — 3/4 ст. (четверть стакана)
  5. Желток яичный — 1 шт. (одна штука)
  6. Сухие дрожжи — 7 гр. (семь грамм)

Ингредиенты для смазывания:

  1. Яичный белок — 1 шт. (одна штука)
  2. Яйцо — 1 шт. (одна штука)

Рецепт приготовления:

  • Приготовьте начинку по рецепту.
  • Замесите тесто: всыпьте муку, дрожжи, сахар и соль, хорошо перемешайте. Нарежьте сливочное масло комнатной температуры на кусочки и добавьте в миску. Отделите белки от желтков. Желтки добавьте в тесто и влейте в молоко и замесите тесто.
  • Готовое тесто разделите на две части, заверните в пакет и уберите в холодильник.
  • Охлаждённое тесто раскатайте, кривые края обрежьте, маковую начинку ровным слоем разложите на тесто, заверните рулетик, в нескольких местах наколите вилкой, смажьте сверху желтком и поставьте в холодильник на 45 минут.
  • В другой миске взбейте белки и промажьте им остывшие рулеты. Оставьте их на ночь в холодильнике.
  • Выпекайте рулеты в течение 30 минут при 180 градусах.

Венгерские рулеты с маком — безумно вкусные и аппетитные.

Венгерские рулеты с маком. Лакомство с аппетитной начинкой и красивой корочкой-кракле 2

Пеките на здоровье!

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