Венгерские рулеты с маком. Лакомство с аппетитной начинкой и красивой корочкой-кракле

Венгерские рулеты с маком станут настоящим украшением праздничного стола и понравятся всем гостям и домочадцам.
Венгерские рулеты с маком: ингредиенты
- Маковая начинка — 0,3 кг. (триста грамм)
- Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сливочное масло — 185 гр. (сто восемьдесят грамм)
- Молоко холодное — 3/4 ст. (четверть стакана)
- Желток яичный — 1 шт. (одна штука)
- Сухие дрожжи — 7 гр. (семь грамм)
Ингредиенты для смазывания:
- Яичный белок — 1 шт. (одна штука)
- Яйцо — 1 шт. (одна штука)
Рецепт приготовления:
- Приготовьте начинку по рецепту.
- Замесите тесто: всыпьте муку, дрожжи, сахар и соль, хорошо перемешайте. Нарежьте сливочное масло комнатной температуры на кусочки и добавьте в миску. Отделите белки от желтков. Желтки добавьте в тесто и влейте в молоко и замесите тесто.
- Готовое тесто разделите на две части, заверните в пакет и уберите в холодильник.
- Охлаждённое тесто раскатайте, кривые края обрежьте, маковую начинку ровным слоем разложите на тесто, заверните рулетик, в нескольких местах наколите вилкой, смажьте сверху желтком и поставьте в холодильник на 45 минут.
- В другой миске взбейте белки и промажьте им остывшие рулеты. Оставьте их на ночь в холодильнике.
- Выпекайте рулеты в течение 30 минут при 180 градусах.
Венгерские рулеты с маком — безумно вкусные и аппетитные.
Пеките на здоровье!
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