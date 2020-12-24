Румяный и Воздушный Сырный Пирог — Съедается все, до последней крошки

Быстро приготовим воздушный сырный пирог. Получается очень нежным, пышным как облачко.

Воздушный сырный пирог

Готовится быстро и без заморочек. Имеет приятный сливочно сырный вкус.

Лаваш пропитывается заливкой и становится похожим на воздушный крем.

Воздушный сырный пирог — ингредиенты:

Для заливки:

три яйца

стакан молока

Для пирога:

два листа лаваша

сто грамм сметаны

двести пятьдесят грамм сыра

соль и перец – по вкусу

растительное масло – для смазывания формы

Как же приготовить воздушный сырный пирог

Начать надо с заливки:

Яйца разбить в глубокую миску и тщательно взбить венчиком.

Добавить стакан молока и вновь взбить.

Добавить черный перец и соль по вкусу и перемешать.

А теперь надо приступить к самому пирогу:

Взять огнеупорную форму для выпекания и смазать растительным маслом.

Лаваш разрезать по размеру формы.

Сыр натереть на крупной терке.

Лист лаваша уложить в форму и равномерно смазать сметаной. Посыпать сыром.

Поверх снова положить лист лаваша и так же смазать сметаной, присыпать сыром.

Повторять процедуру, пока не закончатся лаваши.

Готовой заливкой залить лавашный пирог. Посыпать натертый сыр.

Духовку заранее подогреть до ста восьмидесяти градусов.

Форму с пирогом отправить в духовку буквально на полчаса.

Нужно проследить, если сыр начнет подгорать, то нужно накрыть форму фольгой.

Через положенное время достать пирог из духовки и дать ему немного остыть.

Готовый пирог выложить на плоское блюдо и подать к столу.

Такой нежный и воздушный! Точно никто не сможет отказаться. Кушайте и получайте удовольствие!