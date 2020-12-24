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Румяный и Воздушный Сырный Пирог — Съедается все, до последней крошки

Быстро приготовим воздушный сырный пирог. Получается очень нежным, пышным как облачко.

Воздушный сырный пирог

Готовится быстро и без заморочек. Имеет приятный сливочно сырный вкус.

Лаваш пропитывается заливкой и становится похожим на воздушный крем.

сырный пирог

Воздушный сырный пирог — ингредиенты:

Для заливки:

  • три яйца
  • стакан молока

Для пирога:

  • два листа лаваша
  • сто грамм сметаны
  • двести пятьдесят грамм сыра
  • соль и перец – по вкусу
  • растительное масло – для смазывания формы

Как же приготовить воздушный сырный пирог

Начать надо с заливки:

  • Яйца разбить в глубокую миску и тщательно взбить венчиком.
  • Добавить стакан молока и вновь взбить.
  • Добавить черный перец и соль по вкусу и перемешать.

А теперь надо приступить к самому пирогу:

  • Взять огнеупорную форму для выпекания и смазать растительным маслом.
  • Лаваш разрезать по размеру формы.
  • Сыр натереть на крупной терке.

Румяный и Воздушный Сырный Пирог — Съедается все, до последней крошки

  • Лист лаваша уложить в форму и равномерно смазать сметаной. Посыпать сыром.
  • Поверх снова положить лист лаваша и так же смазать сметаной, присыпать сыром.
  • Повторять процедуру, пока не закончатся лаваши.
  • Готовой заливкой залить лавашный пирог. Посыпать натертый сыр.
  • Духовку заранее подогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Форму с пирогом отправить в духовку буквально на полчаса.
  • Нужно проследить, если сыр начнет подгорать, то нужно накрыть форму фольгой.

Румяный и Воздушный Сырный Пирог — Съедается все, до последней крошки

  • Через положенное время достать пирог из духовки и дать ему немного остыть.

Готовый пирог выложить на плоское блюдо и подать к столу.

Такой нежный и воздушный! Точно никто не сможет отказаться. Кушайте и получайте удовольствие!

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