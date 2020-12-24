Румяный и Воздушный Сырный Пирог — Съедается все, до последней крошки

Быстро приготовим воздушный сырный пирог. Получается очень нежным, пышным как облачко.
Воздушный сырный пирог
Готовится быстро и без заморочек. Имеет приятный сливочно сырный вкус.
Лаваш пропитывается заливкой и становится похожим на воздушный крем.
Воздушный сырный пирог — ингредиенты:
Для заливки:
- три яйца
- стакан молока
Для пирога:
- два листа лаваша
- сто грамм сметаны
- двести пятьдесят грамм сыра
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло – для смазывания формы
Как же приготовить воздушный сырный пирог
Начать надо с заливки:
- Яйца разбить в глубокую миску и тщательно взбить венчиком.
- Добавить стакан молока и вновь взбить.
- Добавить черный перец и соль по вкусу и перемешать.
А теперь надо приступить к самому пирогу:
- Взять огнеупорную форму для выпекания и смазать растительным маслом.
- Лаваш разрезать по размеру формы.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Лист лаваша уложить в форму и равномерно смазать сметаной. Посыпать сыром.
- Поверх снова положить лист лаваша и так же смазать сметаной, присыпать сыром.
- Повторять процедуру, пока не закончатся лаваши.
- Готовой заливкой залить лавашный пирог. Посыпать натертый сыр.
- Духовку заранее подогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Форму с пирогом отправить в духовку буквально на полчаса.
- Нужно проследить, если сыр начнет подгорать, то нужно накрыть форму фольгой.
- Через положенное время достать пирог из духовки и дать ему немного остыть.
Готовый пирог выложить на плоское блюдо и подать к столу.
Такой нежный и воздушный! Точно никто не сможет отказаться. Кушайте и получайте удовольствие!
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