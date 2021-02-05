Вкуснейшая домашняя кабачковая икра – съедается моментально

Сегодня у нас вкуснейшая домашняя кабачковая икра, которая съедается моментально. Это блюдо является великолепной очень полезной закуской, которую можно подать и на ужин, как самостоятельное блюдо с гарниром, и на завтрак, намазав ее на ломтики хлеба или лаваш.

Домашняя кабачковая икра

По нашему рецепту она готовится очень быстро, а получается — пальчики оближешь.

Вкусная домашняя кабачковая икра – ингредиенты:

половина килограмма кабачков

головка репчатого лука

одна морковь среднего размера

половина чайной ложки соли

чайная ложка сахара

треть чайной ложки черного молотого перца

столовая ложка томатной пасты

один острый красный перец

два зубчика чеснока

треть пучка укропа

три столовые ложки растительного масла

Вкусная домашняя кабачковая икра – приготовление

Молодые кабачки хорошо помыть, просушить полотенцем и, прямо так, не очищая, натереть на крупной фракции терки.

Натертые кабачки выложить в сито и отжать лишнюю жидкость.

Лук почистить, помыть, подсушить бумажным полотенцем и нарезать мелкими кубиками.

На сковороде разогреть подсолнечное масло и запустить туда нарезанный лук. Перемешивая силиконовой лопаточкой, прожарить до прозрачности.

Морковь помыть, почистить, натереть на средней фракции терки и отправить к луку.

Перемешать, добавить кабачки и вновь смешать.

Посолить, поперчить и перемешать.

Острый красный перец помыть и мелко порезать.

Чеснок очистить и также мелко нарезать.

Укроп помыть, просушить в полотенце и мелко нарубить.

В кабачковую массу добавить томатную пасту и смешать до однородности.

Затем отправить в сковороду острый перец, чеснок и укроп.

Все хорошо перемешать, довести до кипения, продержать еще пару минут и снять с огня.

Ну вот, наша вкуснейшая домашняя кабачковая икра готова. Положите ее в отдельную глубокую тарелочку и можете подавать на стол с каким-нибудь гарниром. А еще можно ее остудить, положить в холодильник и подавать на завтрак или на перекус в течение дня.

Обязательно попробуйте это удивительное блюдо и насладитесь его восхитительным вкусом!