Вкуснейшая домашняя кабачковая икра – съедается моментально

Сегодня у нас вкуснейшая домашняя кабачковая икра, которая съедается моментально. Это блюдо является великолепной очень полезной закуской, которую можно подать и на ужин, как самостоятельное блюдо с гарниром, и на завтрак, намазав ее на ломтики хлеба или лаваш.
Домашняя кабачковая икра
По нашему рецепту она готовится очень быстро, а получается — пальчики оближешь.
Вкусная домашняя кабачковая икра – ингредиенты:
- половина килограмма кабачков
- головка репчатого лука
- одна морковь среднего размера
- половина чайной ложки соли
- чайная ложка сахара
- треть чайной ложки черного молотого перца
- столовая ложка томатной пасты
- один острый красный перец
- два зубчика чеснока
- треть пучка укропа
- три столовые ложки растительного масла
Вкусная домашняя кабачковая икра – приготовление
- Молодые кабачки хорошо помыть, просушить полотенцем и, прямо так, не очищая, натереть на крупной фракции терки.
- Натертые кабачки выложить в сито и отжать лишнюю жидкость.
- Лук почистить, помыть, подсушить бумажным полотенцем и нарезать мелкими кубиками.
- На сковороде разогреть подсолнечное масло и запустить туда нарезанный лук. Перемешивая силиконовой лопаточкой, прожарить до прозрачности.
- Морковь помыть, почистить, натереть на средней фракции терки и отправить к луку.
- Перемешать, добавить кабачки и вновь смешать.
- Посолить, поперчить и перемешать.
- Острый красный перец помыть и мелко порезать.
- Чеснок очистить и также мелко нарезать.
- Укроп помыть, просушить в полотенце и мелко нарубить.
- В кабачковую массу добавить томатную пасту и смешать до однородности.
- Затем отправить в сковороду острый перец, чеснок и укроп.
- Все хорошо перемешать, довести до кипения, продержать еще пару минут и снять с огня.
Ну вот, наша вкуснейшая домашняя кабачковая икра готова. Положите ее в отдельную глубокую тарелочку и можете подавать на стол с каким-нибудь гарниром. А еще можно ее остудить, положить в холодильник и подавать на завтрак или на перекус в течение дня.
Обязательно попробуйте это удивительное блюдо и насладитесь его восхитительным вкусом!
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