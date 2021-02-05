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Вкуснейшая домашняя кабачковая икра – съедается моментально

Сегодня у нас вкуснейшая домашняя кабачковая икра, которая съедается моментально. Это блюдо является великолепной очень полезной закуской, которую можно подать и на ужин, как самостоятельное блюдо с гарниром, и на завтрак, намазав ее на ломтики хлеба или лаваш.

Домашняя кабачковая икра

По нашему рецепту она готовится очень быстро, а получается — пальчики оближешь.

кабачковая икра

Вкусная домашняя кабачковая икра – ингредиенты:

  • половина килограмма кабачков
  • головка репчатого лука
  • одна морковь среднего размера
  • половина чайной ложки соли
  • чайная ложка сахара
  • треть чайной ложки черного молотого перца
  • столовая ложка томатной пасты
  • один острый красный перец
  • два зубчика чеснока
  • треть пучка укропа
  • три столовые ложки растительного масла

Вкусная домашняя кабачковая икра – приготовление

  • Молодые кабачки хорошо помыть, просушить полотенцем и, прямо так, не очищая, натереть на крупной фракции терки.
  • Натертые кабачки выложить в сито и отжать лишнюю жидкость.
  • Лук почистить, помыть, подсушить бумажным полотенцем и нарезать мелкими кубиками.
  • На сковороде разогреть подсолнечное масло и запустить туда нарезанный лук. Перемешивая силиконовой лопаточкой, прожарить до прозрачности.

кабачковая икра

  • Морковь помыть, почистить, натереть на средней фракции терки и отправить к луку.
  • Перемешать, добавить кабачки и вновь смешать.
  • Посолить, поперчить и перемешать.
  • Острый красный перец помыть и мелко порезать.
  • Чеснок очистить и также мелко нарезать.
  • Укроп помыть, просушить в полотенце и мелко нарубить.
  • В кабачковую массу добавить томатную пасту и смешать до однородности.
  • Затем отправить в сковороду острый перец, чеснок и укроп.
  • Все хорошо перемешать, довести до кипения, продержать еще пару минут и снять с огня.

Вкуснейшая домашняя кабачковая икра – съедается моментально

Ну вот, наша вкуснейшая домашняя кабачковая икра готова. Положите ее в отдельную глубокую тарелочку и можете подавать на стол с каким-нибудь гарниром. А еще можно ее остудить, положить в холодильник и подавать на завтрак или на перекус в течение дня.

Обязательно попробуйте это удивительное блюдо и насладитесь его восхитительным вкусом!

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