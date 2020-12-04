Каждый год готовлю эту закуску на праздничный стол. Разлетается на ура!

Ни один праздничный стол не обходится без блюд с селедкой. Я предлагаю вам очень оригинальный рецепт рулета с селедочной начинкой. Получается не только вкусно, но и красиво из минимума продуктов: селедки, свеклы и сливочного сыра.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла отварная, 1 шт;

яйца, 3 шт;

масло растительное, 1 ст.л;

мука, 80 г;

соль, 1 ч.л;

сахар, 0.5 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

сельдь филе, 200 г;

плавленый сырок, 300 г;

огурцы маринованные, 3 шт;

укроп пучок.

Процесс приготовления

Свеклу трем на крупной терке и смешиваем с желтками, солью, растительным маслом, мукой. Хорошо перемешиваем до однородности.

Белки взбиваем с солью при помощи миксера до пышной и стойкой массы. Всыпаем сахар и взбиваем.

Белковую массу частями смешиваем со свекольной.

Противень застилаем пергаментом и смазываем его растительным маслом.

Выкладываем массу и распределяем равномерно по всей бумаге.

Запекаем при 180 градусах около 15 минут.

Сыр смешиваем с тертыми на мелкой терке огурцами, мелко резаным укропом.

Омлет снимаем с пергамента и на его поверхность выкладываем равномерным слоем начинку.

На край омлета кладем кусочки филе селедки и сворачиваем плотный рулет.

Оборачиваем его пергаментом и отправляем в холодильник на 30 минут.

Режем порционными кусочками и красиво выкладываем на блюдо, украшенное листьями салата.

Рулет очень вкусно подавать с домашними соусами на основе майонеза с чесноком.