Каждый год готовлю эту закуску на праздничный стол. Разлетается на ура!

Ни один праздничный стол не обходится без блюд с селедкой. Я предлагаю вам очень оригинальный рецепт рулета с селедочной начинкой. Получается не только вкусно, но и красиво из минимума продуктов: селедки, свеклы и сливочного сыра.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла отварная, 1 шт;
- яйца, 3 шт;
- масло растительное, 1 ст.л;
- мука, 80 г;
- соль, 1 ч.л;
- сахар, 0.5 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- сельдь филе, 200 г;
- плавленый сырок, 300 г;
- огурцы маринованные, 3 шт;
- укроп пучок.
Процесс приготовления
Свеклу трем на крупной терке и смешиваем с желтками, солью, растительным маслом, мукой. Хорошо перемешиваем до однородности.
Белки взбиваем с солью при помощи миксера до пышной и стойкой массы. Всыпаем сахар и взбиваем.
Белковую массу частями смешиваем со свекольной.
Противень застилаем пергаментом и смазываем его растительным маслом.
Выкладываем массу и распределяем равномерно по всей бумаге.
Запекаем при 180 градусах около 15 минут.
Сыр смешиваем с тертыми на мелкой терке огурцами, мелко резаным укропом.
Омлет снимаем с пергамента и на его поверхность выкладываем равномерным слоем начинку.
На край омлета кладем кусочки филе селедки и сворачиваем плотный рулет.
Оборачиваем его пергаментом и отправляем в холодильник на 30 минут.
Режем порционными кусочками и красиво выкладываем на блюдо, украшенное листьями салата.
Рулет очень вкусно подавать с домашними соусами на основе майонеза с чесноком.
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