Творожное суфле с манкой. Вкусный и нежный десерт для детей и взрослых

Творожное суфле с манкой получается очень нежным и вкусным. Такой десерт понравится всем сладкоежкам.
Творожное суфле с манкой: ингредиенты
- Творог – ½ кг. (пол килограмма)
- Манка – 75 г. (семьдесят пять грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Молоко – 1 ст. (один стакан)
- Сахар – 65 г. (шестьдесят пять грамм)
- Сливочное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Творог, молоко, сахар и желтки отдельно соедините и вымешайте как следует.
- Манку залейте горячей водой, введите к творожной смеси и вымешайте.
- Добавьте к этой массе белки, и замесите так, чтобы они остались пышными.
- Форму смажьте, в неё влейте смесь и поставьте в кастрюлю с закипевшей водой. Несколько минут проварите.
- Выпекайте 30 минут при температуре 190 градусов.
- Подавайте со сметаной.
Творожное суфле с манкой — нежный и вкусный.
Приятного аппетита!
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