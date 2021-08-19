Скатерть-Самобранка

5 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...
  • Татьяна Гаранина
    В каждую баночку еще добавляю по чайной ложке уксусной эссенции.До весны ничего н...
  • Елена Шувалова
    Добрый день. 1-3 ст.л. чеснока на банку? банки какого объема?Эссенция в банки или в маринад?До весны ничего н...

Творожное суфле с манкой. Вкусный и нежный десерт для детей и взрослых

Творожное суфле с манкой получается очень нежным и вкусным. Такой десерт понравится всем сладкоежкам.

Творожное суфле с манкой: ингредиенты

Творожное суфле с манкой

  1. Творог – ½ кг. (пол килограмма)
  2. Манка – 75 г. (семьдесят пять грамм)
  3. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  4. Молоко – 1 ст. (один стакан)
  5. Сахар – 65 г. (шестьдесят пять грамм)
  6. Сливочное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

  • Творог, молоко, сахар и желтки отдельно соедините и вымешайте как следует.
  • Манку залейте горячей водой, введите к творожной смеси и вымешайте.
  • Добавьте к этой массе белки, и замесите так, чтобы они остались пышными.
  • Форму смажьте, в неё влейте смесь и поставьте в кастрюлю с закипевшей водой. Несколько минут проварите.
  • Выпекайте 30 минут при температуре 190 градусов.
  • Подавайте со сметаной.

Творожное суфле с манкой — нежный и вкусный.

Творожное суфле с манкой. Вкусный и нежный десерт для детей и взрослых 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх