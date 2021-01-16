Курица в снегу. Рецепт сочной и нежной курочки

Это довольно оригинальное и вкусное блюдо из куриного мяса. Процесс готовки не трудный, набор продуктов самый простой и дешевый. Блюдо можно готовить как на каждый день, так и сделать праздничный вариант.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные бедра, 8 шт;
- яйца, 4 шт;
- сметана, 150 г;
- горчица, 1 ст.л;
- сок лимона, 1 ч.л;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Убираем косточки из мяса, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Мясо солим и перчим со всех сторон.
Разогреваем растительное масло и обжариваем до румяности со всех сторон около 30 минут.
Выкладываем мясо в форму для запекания.
Отделяем белки от желтков.
Желтки смешиваем с горчицей и сметаной, соком лимона, солью и перцем. Перемешиваем до однородности.
Заливаем этим соусом куриное мясо.
Белок солим и взбиваем миксером до устойчивой массы.
Белок выкладываем на куриное мясо и разравниваем.
Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем до румяности белка – около 20 минут. Но время готовки зависит от вашей духовки.
Блюдо отлично подходит к самым разным гарнирам, подаем с соусами и салатами.
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