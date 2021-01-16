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Курица в снегу. Рецепт сочной и нежной курочки

Это довольно оригинальное и вкусное блюдо из куриного мяса. Процесс готовки не трудный, набор продуктов самый простой и дешевый. Блюдо можно готовить как на каждый день, так и сделать праздничный вариант.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриные бедра, 8 шт;
  • яйца, 4 шт;
  • сметана, 150 г;
  • горчица, 1 ст.л;
  • сок лимона, 1 ч.л;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Курица в снегу. Рецепт сочной и нежной курочки

Убираем косточки из мяса, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Мясо солим и перчим со всех сторон.

Разогреваем растительное масло и обжариваем до румяности со всех сторон около 30 минут.

Курица в снегу. Рецепт сочной и нежной курочки

Выкладываем мясо в форму для запекания.

Отделяем белки от желтков.

Желтки смешиваем с горчицей и сметаной, соком лимона, солью и перцем. Перемешиваем до однородности.

Курица в снегу. Рецепт сочной и нежной курочки

Заливаем этим соусом куриное мясо.

Курица в снегу. Рецепт сочной и нежной курочки

Белок солим и взбиваем миксером до устойчивой массы.

Белок выкладываем на куриное мясо и разравниваем.

Курица в снегу. Рецепт сочной и нежной курочки

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем до румяности белка – около 20 минут. Но время готовки зависит от вашей духовки.

Курица в снегу. Рецепт сочной и нежной курочки

 

Блюдо отлично подходит к самым разным гарнирам, подаем с соусами и салатами.

Курица в снегу. Рецепт сочной и нежной курочки

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