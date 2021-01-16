Курица в снегу. Рецепт сочной и нежной курочки

Это довольно оригинальное и вкусное блюдо из куриного мяса. Процесс готовки не трудный, набор продуктов самый простой и дешевый. Блюдо можно готовить как на каждый день, так и сделать праздничный вариант.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные бедра, 8 шт;

яйца, 4 шт;

сметана, 150 г;

горчица, 1 ст.л;

сок лимона, 1 ч.л;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Убираем косточки из мяса, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Мясо солим и перчим со всех сторон.

Разогреваем растительное масло и обжариваем до румяности со всех сторон около 30 минут.

Выкладываем мясо в форму для запекания.

Отделяем белки от желтков.

Желтки смешиваем с горчицей и сметаной, соком лимона, солью и перцем. Перемешиваем до однородности.

Заливаем этим соусом куриное мясо.

Белок солим и взбиваем миксером до устойчивой массы.

Белок выкладываем на куриное мясо и разравниваем.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем до румяности белка – около 20 минут. Но время готовки зависит от вашей духовки.

Блюдо отлично подходит к самым разным гарнирам, подаем с соусами и салатами.