Творожное лакомство к чаю. Вот какую вкусняшку можно приготовить из обычного творога

Творожное лакомство к чаю станет одним из ваших любимых десертов.

Творожное лакомство к чаю: ингредиенты

Творожное лакомство к чаю

Тесто:

  1. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  2. Желтки — 2 шт. (две штуки)
  3. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Сливочное масло — 110 гр. (сто десять грамм)
  5. Ванилин
  6. Соль — одна щепотка

Заправка:

  1. Творог — 550 гр. (пятьсот пятьдесят грамм)
  2. Сметана — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  3. Белки — 2 шт. (две штуки)
  4. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  5. Крахмал — 10 гр. (десять грамм)
  6. Шоколад — 100 гр. (сто грамм)

Способ приготовления:

  • Смешайте муки, сахар, соль, ванилин, охлаждённое сливочное масло и желтки. Вымесите тесто, масса должна быть мягкой и не липнуть к рукам.
  • Разделите тесто на две части, уложите каждую из них в пакет и отправьте в холодильник на 30 минут.
  • Приготовьте начинку: смешайте творог с сахаром, сметаной, белками и крахмалом. Массу тщательно взбейте погружным блендером до однородности.
  • Шоколад растопите удобным для вас способом и смешайте с творожной массой.
  • Натрите часть теста в круглую форму для выпекания, равномерно распределите, выложите начинку и натрите вторую часть теста.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов около часа.

Творожное лакомство к чаю получается очень красивым и вкусным.

Творожное лакомство к чаю. Вот какую вкусняшку можно приготовить из обычного творога 4

Пеките на здоровье!

 

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