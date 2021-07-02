Творожное лакомство к чаю. Вот какую вкусняшку можно приготовить из обычного творога

Творожное лакомство к чаю станет одним из ваших любимых десертов.
Творожное лакомство к чаю: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Желтки — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сливочное масло — 110 гр. (сто десять грамм)
- Ванилин
- Соль — одна щепотка
Заправка:
- Творог — 550 гр. (пятьсот пятьдесят грамм)
- Сметана — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Белки — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Крахмал — 10 гр. (десять грамм)
- Шоколад — 100 гр. (сто грамм)
Способ приготовления:
- Смешайте муки, сахар, соль, ванилин, охлаждённое сливочное масло и желтки. Вымесите тесто, масса должна быть мягкой и не липнуть к рукам.
- Разделите тесто на две части, уложите каждую из них в пакет и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Приготовьте начинку: смешайте творог с сахаром, сметаной, белками и крахмалом. Массу тщательно взбейте погружным блендером до однородности.
- Шоколад растопите удобным для вас способом и смешайте с творожной массой.
- Натрите часть теста в круглую форму для выпекания, равномерно распределите, выложите начинку и натрите вторую часть теста.
Выпекайте в разогретой до 170 градусов около часа.
Творожное лакомство к чаю получается очень красивым и вкусным.
Пеките на здоровье!
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