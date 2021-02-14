Заливной пирог с капустой: готовится быстро и легко!

Заливной пирог с капустой! Сегодня мы расскажем Вам, как приготовить заливной пирог с капустой.

Заливной пирог

Заливные пироги – спасение всех хозяюшек, так как для их приготовления не нужно много усилий. Тесто для них готовится буквально за несколько минут, а с начинками можно пофантазировать и приготовить свою – вкусную и оригинальную. Кроме всего прочего, ингредиенты, из которых готовятся заливные пироги обычно самые простые и есть в любом доме.

Пирог называется заливным, так как начинка заливается тестом, которое по своей консистенции похожа на густую сметану.

Заливной пирог с капустой: ингредиенты

Для теста:

пять столовых ложек сметаны

по чайной ложке соли и сахара

пять грамм разрыхлителя

сто пятьдесят – сто восемьдесят грамм муки

Для начинки:

головка лука

одна морковь

полукилограммовый кочан капусты

соль – по вкусу

растительное масло – для обжарки

Заливной пирог с капустой: как приготовить

Начнем с начинки:

Лук и морковь почистить, помыть и просушить.

Лук мелко порезать.

Морковь пропустить через крупную фракцию терки.

Сковороду нагреть и влить в нее растительное масло.

Затем запустить туда лук и морковь. Обжаривать на среднем огне до слегка золотистого цвета.

С капусты снять верхние завядшие листы и нашинковать мелкими кусочками. Чтобы пирог получился более нежным, капусту нужно брать молодую.

Чтобы пирог получился более нежным, капусту нужно брать молодую. Нашинкованную капусту добавить к луку и моркови. Посолить и обжарить.

Выключить плиту и приступить к приготовлению теста:

Сметану выложить в глубокую емкость, добавить соль, сахар и разрыхлитель.

Сначала нужно взять половину порции муки и просеять через мелкое сито в сметанную массу. Все перемешать ложечкой.

Вбить яйца и снова перемешать.

Просеять оставшуюся муку. Замесить тесто. Проверить, если тесто очень жидкое, то можно добавить муку. Тесто по консистенции должно быть, как на оладьи.

А теперь нужно собрать и испечь пирог:

Дно и бока огнеупорную формы для выпечки смазать растительным маслом.

Половину приготовленного теста залить в форму. Разровнять его.

Сверху выложить остывшую начинку.

Поверх начинки залить оставшееся тесто. Аккуратно разровнять его ложечкой так, чтобы вся начинка была прикрыта.

Духовку предварительно разогреть до ста девяноста градусов.

Заложить форму с пирогом в духовку буквально на полчаса.

Готовый пирог достать из духовки и дать ему немного остыть.

Аппетитный и вкусный, ароматный и красивый заливной пирог. Так и хочется съесть кусочек!

Заливной пирог с капустой: готов

Приятного аппетита!