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Заливной пирог с капустой: готовится быстро и легко!

Заливной пирог с капустой! Сегодня мы расскажем Вам, как приготовить заливной пирог с капустой.

Заливной пирог

Заливные пироги – спасение всех хозяюшек, так как для их приготовления не нужно много усилий. Тесто для них готовится буквально за несколько минут, а с начинками можно пофантазировать и приготовить свою – вкусную и оригинальную. Кроме всего прочего, ингредиенты, из которых готовятся заливные пироги обычно самые простые и есть в любом доме.

Пирог называется заливным, так как начинка заливается тестом, которое по своей консистенции похожа на густую сметану.

Заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой: ингредиенты

Для теста:

  • пять столовых ложек сметаны
  • по чайной ложке соли и сахара
  • пять грамм разрыхлителя
  • сто пятьдесят – сто восемьдесят грамм муки

Для начинки:

Заливной пирог с капустой

  • головка лука
  • одна морковь
  • полукилограммовый кочан капусты
  • соль – по вкусу
  • растительное масло – для обжарки

Заливной пирог с капустой: как приготовить

Начнем с начинки:

  • Лук и морковь почистить, помыть и просушить.
  • Лук мелко порезать.
  • Морковь пропустить через крупную фракцию терки.
  • Сковороду нагреть и влить в нее растительное масло.
  • Затем запустить туда лук и морковь. Обжаривать на среднем огне до слегка золотистого цвета.
  • С капусты снять верхние завядшие листы и нашинковать мелкими кусочками.
    Чтобы пирог получился более нежным, капусту нужно брать молодую.
  • Нашинкованную капусту добавить к луку и моркови. Посолить и обжарить.

Выключить плиту и приступить к приготовлению теста:

  • Сметану выложить в глубокую емкость, добавить соль, сахар и разрыхлитель.
  • Сначала нужно взять половину порции муки и просеять через мелкое сито в сметанную массу. Все перемешать ложечкой.
  • Вбить яйца и снова перемешать.
  • Просеять оставшуюся муку. Замесить тесто. Проверить, если тесто очень жидкое, то можно добавить муку. Тесто по консистенции должно быть, как на оладьи.

А теперь нужно собрать и испечь пирог:

  • Дно и бока огнеупорную формы для выпечки смазать растительным маслом.
  • Половину приготовленного теста залить в форму. Разровнять его.
  • Сверху выложить остывшую начинку.
  • Поверх начинки залить оставшееся тесто. Аккуратно разровнять его ложечкой так, чтобы вся начинка была прикрыта.
  • Духовку предварительно разогреть до ста девяноста градусов.
  • Заложить форму с пирогом в духовку буквально на полчаса.

Заливной пирог с капустой

  • Готовый пирог достать из духовки и дать ему немного остыть.

Аппетитный и вкусный, ароматный и красивый заливной пирог. Так и хочется съесть кусочек!

Заливной пирог с капустой: готов

Приятного аппетита!

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