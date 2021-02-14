Заливной пирог с капустой: готовится быстро и легко!

Заливной пирог с капустой! Сегодня мы расскажем Вам, как приготовить заливной пирог с капустой.
Заливной пирог
Заливные пироги – спасение всех хозяюшек, так как для их приготовления не нужно много усилий. Тесто для них готовится буквально за несколько минут, а с начинками можно пофантазировать и приготовить свою – вкусную и оригинальную. Кроме всего прочего, ингредиенты, из которых готовятся заливные пироги обычно самые простые и есть в любом доме.
Пирог называется заливным, так как начинка заливается тестом, которое по своей консистенции похожа на густую сметану.
Заливной пирог с капустой: ингредиенты
Для теста:
- пять столовых ложек сметаны
- по чайной ложке соли и сахара
- пять грамм разрыхлителя
- сто пятьдесят – сто восемьдесят грамм муки
Для начинки:
- головка лука
- одна морковь
- полукилограммовый кочан капусты
- соль – по вкусу
- растительное масло – для обжарки
Заливной пирог с капустой: как приготовить
Начнем с начинки:
- Лук и морковь почистить, помыть и просушить.
- Лук мелко порезать.
- Морковь пропустить через крупную фракцию терки.
- Сковороду нагреть и влить в нее растительное масло.
- Затем запустить туда лук и морковь. Обжаривать на среднем огне до слегка золотистого цвета.
- С капусты снять верхние завядшие листы и нашинковать мелкими кусочками. Чтобы пирог получился более нежным, капусту нужно брать молодую.
- Нашинкованную капусту добавить к луку и моркови. Посолить и обжарить.
Выключить плиту и приступить к приготовлению теста:
- Сметану выложить в глубокую емкость, добавить соль, сахар и разрыхлитель.
- Сначала нужно взять половину порции муки и просеять через мелкое сито в сметанную массу. Все перемешать ложечкой.
- Вбить яйца и снова перемешать.
- Просеять оставшуюся муку. Замесить тесто. Проверить, если тесто очень жидкое, то можно добавить муку. Тесто по консистенции должно быть, как на оладьи.
А теперь нужно собрать и испечь пирог:
- Дно и бока огнеупорную формы для выпечки смазать растительным маслом.
- Половину приготовленного теста залить в форму. Разровнять его.
- Сверху выложить остывшую начинку.
- Поверх начинки залить оставшееся тесто. Аккуратно разровнять его ложечкой так, чтобы вся начинка была прикрыта.
- Духовку предварительно разогреть до ста девяноста градусов.
- Заложить форму с пирогом в духовку буквально на полчаса.
- Готовый пирог достать из духовки и дать ему немного остыть.
Аппетитный и вкусный, ароматный и красивый заливной пирог. Так и хочется съесть кусочек!
Заливной пирог с капустой: готов
Приятного аппетита!
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