Скатерть-Самобранка

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Готовишь изысканный романтический ужин? Этот рецепт для тебя


Готовишь изысканный романтический ужин? Этот рецепт для тебя

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриная ножка1шт
Микс салата по вкусу
Тыквенные семечки по вкусу
Помидоры1шт
Крымский лук половинка 
Облепиховое пюре100г
Сахар 50г
Гвоздика 1шт
Крутоны 1ст.л.
Мед 1ч.л.

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Куриные ножки солим, перчим, сбрызгиваем растительным маслом и запекаем в духовке до румяной корочки.

 

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Белый хлеб нарезаем кубиком, сбрызгиваем маслом и подсушиваем в духовке

 

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Запекаем в духовке до мягкости красный лук.

 

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Прогреваем облепиховое пюре с сахаром и бутоном гвоздики, а затем протираем через сито.

 

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Отделяем куриное мясо от костей и смешиваем в миске с кусочками запеченного лука.

 

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Добавляем салатный микс, крутоны и ломтики помидора

 

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Добавляем в облепиховое пюре мед (по вкусу).Добавляем в салат тыквенные семечки и аккуратно перемешиваем.

 

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Выкладываем салат на тарелку и поливаем облепиховой заправкой
Салат с курицей и облепихой готов!

 

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