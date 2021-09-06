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Соус Огонёк на зиму. Отличное дополнение к мясным и овощным блюдам

Соус Огонёк на зиму получается очень вкусным и ароматным.

Соус Огонёк на зиму: ингредиенты

Соус Огонёк на зиму

  1. Помидоры — 3 кг. (три килограмма)
  2. Острый перец — 3 шт. (три штуки)
  3. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  4. Чеснок — 1 ст. (один стакан)
  5. Уксус 9% — 1 ст. (один стакан)
  6. Соль — 2.5 ст. л. (две с половиной столовых ложки)

Способ приготовления:

  • Нарежьте дольками помидоры и оставьте, чтобы пустили сок.
  • Блендером или мясорубкой измельчите острый перец и чеснок.
  • Вылейте сок от помидоров.
  • Мясорубкой измельчите помидоры вместе с кожурой.
  • Помидоры смешайте с острым перцем и чесноком, сахаром, уксусом и солью.
  • Перемешайте и на 2 часа оставьте при комнатной температуре.
  • Соус разлейте в стерилизованные банки, закрутите крышками и поставьте на хранение в холодильник или в холодный подвал, на балкон.

Соус Огонёк на зиму — очень вкусный и ароматный

Соус Огонёк на зиму. Отличное дополнение к мясным и овощным блюдам 2

Приятного аппетита!

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