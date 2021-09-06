Соус Огонёк на зиму. Отличное дополнение к мясным и овощным блюдам

Соус Огонёк на зиму получается очень вкусным и ароматным.
Соус Огонёк на зиму: ингредиенты
- Помидоры — 3 кг. (три килограмма)
- Острый перец — 3 шт. (три штуки)
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Чеснок — 1 ст. (один стакан)
- Уксус 9% — 1 ст. (один стакан)
- Соль — 2.5 ст. л. (две с половиной столовых ложки)
Способ приготовления:
- Нарежьте дольками помидоры и оставьте, чтобы пустили сок.
- Блендером или мясорубкой измельчите острый перец и чеснок.
- Вылейте сок от помидоров.
- Мясорубкой измельчите помидоры вместе с кожурой.
- Помидоры смешайте с острым перцем и чесноком, сахаром, уксусом и солью.
- Перемешайте и на 2 часа оставьте при комнатной температуре.
- Соус разлейте в стерилизованные банки, закрутите крышками и поставьте на хранение в холодильник или в холодный подвал, на балкон.
Соус Огонёк на зиму — очень вкусный и ароматный
Приятного аппетита!
Свежие комментарии