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Маринуем вкуснейшую капусту круглый год, даже не шинкуем! Нарезаю ломтиками и заливаю кипятком

По этому рецепту мы будем мариновать капусту, а не солить. Капустка получается очень вкусной, ароматной, хрустящей. Муж часто берем ее на работу на обед и все его коллеги, уже давно выпросили рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 1 кг;
  • морковь, 1 шт;
  • свекла, 1 шт;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • острый перец по вкусу.

Для приготовления маринада необходимо:

  • вода, 0.5 л;
  • соль,1 ст.л;
  • сахар, 70 г;
  • уксус 9 %, 70 г;
  • масло растительное, 6 ст.л;
  • лавровый лист, 2 шт;
  • перец горошек, 6 шт.

Процесс приготовления

Капусту мы не шинкуем, а просто режем квадратиками, но если любите тонкую соломку, тогда шинкуйте.

Свеклу и морковь натираем на крупной терке или морковь можете нарезать тонкими кружочками – после маринада она тоже будет хрустеть.

Чеснок режем тонкими пластинками.

Доводим воду до кипения, растворяем в ней соль и сахар, кладем лавровый лист и перец, вливаем растительное масло, варим несколько минут и вливаем уксус, кипятим минуту и снимаем с огня.

Овощи укладывайте в любую емкость – кастрюлю или тазик или банку.

Маринуем вкуснейшую капусту круглый год, даже не шинкуем! Нарезаю ломтиками и заливаю кипятком

Укладываем все слоями, заливаем кипящим маринадом.

Маринуем вкуснейшую капусту круглый год, даже не шинкуем! Нарезаю ломтиками и заливаю кипятком

Ставим сверху на капусту гнет и оставляем так на 2 суток, ежедневно перемешивайте, чтобы овощи равномерно мариновались.

Маринуем вкуснейшую капусту круглый год, даже не шинкуем! Нарезаю ломтиками и заливаю кипятком

Ставим капусту на сутки в холодильник и потом уже выкладываем на блюдо и подаем к столу. Я еще добавляю в салат свежую или мороженную зелень, лучок, поливаю маслом.

Маринуем вкуснейшую капусту круглый год, даже не шинкуем! Нарезаю ломтиками и заливаю кипятком

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