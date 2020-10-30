Маринуем вкуснейшую капусту круглый год, даже не шинкуем! Нарезаю ломтиками и заливаю кипятком

По этому рецепту мы будем мариновать капусту, а не солить. Капустка получается очень вкусной, ароматной, хрустящей. Муж часто берем ее на работу на обед и все его коллеги, уже давно выпросили рецепт.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 1 кг;
- морковь, 1 шт;
- свекла, 1 шт;
- чеснок, 3 зубчика;
- острый перец по вкусу.
Для приготовления маринада необходимо:
- вода, 0.5 л;
- соль,1 ст.л;
- сахар, 70 г;
- уксус 9 %, 70 г;
- масло растительное, 6 ст.л;
- лавровый лист, 2 шт;
- перец горошек, 6 шт.
Процесс приготовления
Капусту мы не шинкуем, а просто режем квадратиками, но если любите тонкую соломку, тогда шинкуйте.
Свеклу и морковь натираем на крупной терке или морковь можете нарезать тонкими кружочками – после маринада она тоже будет хрустеть.
Чеснок режем тонкими пластинками.
Доводим воду до кипения, растворяем в ней соль и сахар, кладем лавровый лист и перец, вливаем растительное масло, варим несколько минут и вливаем уксус, кипятим минуту и снимаем с огня.
Овощи укладывайте в любую емкость – кастрюлю или тазик или банку.
Укладываем все слоями, заливаем кипящим маринадом.
Ставим сверху на капусту гнет и оставляем так на 2 суток, ежедневно перемешивайте, чтобы овощи равномерно мариновались.
Ставим капусту на сутки в холодильник и потом уже выкладываем на блюдо и подаем к столу. Я еще добавляю в салат свежую или мороженную зелень, лучок, поливаю маслом.
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