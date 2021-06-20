Турецкий повар показал, как правильно нарезать сыр, мне 39 лет, а я рот закрыть не смог

Из обычного треугольного куска получаются одинаковые срезы, простая геометрия, которую многие забыли. Действительно интересно, просто и экономно. Нарезка получается красивой, а самое главное, что это можно быстро повторить.

Существует множество способов по нарезке сыра и наверное, у каждого он свой. Но данный способ мало кто знает, я в этом просто уверен. Сейчас всё покажу, потом сможете удивить своих гостей.

Смотрите и запоминайте, а главное, обязательно оценивайте, идея действительно классная.

Первым делом, отрезаем острую часть куска, примерно меньше половины.

Отрезаем и переворачиваем кусок.

Дальше, разрезаем основную часть сыра вот так, сначала справа.

Затем слева.

В итоге у нас получилось 4 треугольника, хитрый способ, да ? Но самое интересное впереди.

Нарезаем сыр и получаем ровные треугольные части.

Вот такие красивые кусочки получаются, оцените, пожалуйста, если не знали)