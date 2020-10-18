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Так мало кто готовит, а зря! Вкусный обед или ужин из доступных продуктов

Такая капустная запеканка-голубцы  готовится очень просто, получается вкусно и нет необходимости долго стоять на кухне  и выготавливать обычные голубцы. Фарш вы можете брать по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 700 г;
  • фарш куриный, 500 г;
  • рис отварной, 200 г;
  • лук, 1 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • сметана и томатная паста или соус по 2 ст.л;
  • соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Подготавливаем капустные листья как обычно – отвариваем 5 минут кочан и снимаем листья. Листьев целых потребуется ровно столько, сколько у вас пойдет на то, чтобы выстелить круглую форму для запекания и накрыть запеканку листьями сверху.

У листьев обрезаем центральную жилку, чтобы листики стали мягче.

Оставшийся кочан тонко шинкуем и смешиваем с мелким кубиком лука, отварным рисом, фаршем, яйцами, солью и перцем. Хорошо вымешиваем массу до однородности.

Форму смазываем растительным маслом, выкладываем внахлест листья капусты, чтобы они выходили на бортики формы.

Выкладываем фарш, накрываем сначала листиками с бортиков, потом сверху укладываем еще несколько.

Смазываем сверху сметаной и томатной пастой.

Так мало кто готовит, а зря! Вкусный обед или ужин из доступных продуктов

Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.

Остужаем немного, выкладываем на блюдо, режем как торт и подаем со сметаной, другими соусами и салатами, разными гарнирами.

Так мало кто готовит, а зря! Вкусный обед или ужин из доступных продуктов

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