Так мало кто готовит, а зря! Вкусный обед или ужин из доступных продуктов

Такая капустная запеканка-голубцы готовится очень просто, получается вкусно и нет необходимости долго стоять на кухне и выготавливать обычные голубцы. Фарш вы можете брать по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 700 г;

фарш куриный, 500 г;

рис отварной, 200 г;

лук, 1 шт;

яйца, 2 шт;

сметана и томатная паста или соус по 2 ст.л;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Подготавливаем капустные листья как обычно – отвариваем 5 минут кочан и снимаем листья. Листьев целых потребуется ровно столько, сколько у вас пойдет на то, чтобы выстелить круглую форму для запекания и накрыть запеканку листьями сверху.

У листьев обрезаем центральную жилку, чтобы листики стали мягче.

Оставшийся кочан тонко шинкуем и смешиваем с мелким кубиком лука, отварным рисом, фаршем, яйцами, солью и перцем. Хорошо вымешиваем массу до однородности.

Форму смазываем растительным маслом, выкладываем внахлест листья капусты, чтобы они выходили на бортики формы.

Выкладываем фарш, накрываем сначала листиками с бортиков, потом сверху укладываем еще несколько.

Смазываем сверху сметаной и томатной пастой.

Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.

Остужаем немного, выкладываем на блюдо, режем как торт и подаем со сметаной, другими соусами и салатами, разными гарнирами.