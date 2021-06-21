Открытый пирог со сливами. Нежное, рассыпчатое лакомство с кисло-сладким вкусом

Открытый пирог со сливами можно сделать с любой начинкой на Ваше усмотрение. Он получается очень нежным и вкусным.
Открытый пирог со сливами: ингредиенты
Тесто:
- Сливочное масло или маргарин — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Сахар — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Сода — 1/3 ч. л (одна треть чайной ложки)
- Ванилин — 1 п. (один пакетик)
- Разрыхлитель — 1 п. (один пакетик)
Начинка: слива — 1 кг. (один килограмм)
Пошаговое приготовление:
- Смешайте сахар с яйцами, добавьте маргарин или масло. После этого всыпьте в тесто муку, соль, соду и разрыхлитель. Тесто должно быть по консистенции как густая сметана.
- Промойте сливы, разделите на две части, косточки удалите.
- Прогрейте духовку до 180 градусов, застелите противень бумагой для выпечки и вылейте туда готовое тесто.
- По всей поверхности теста разложите половинки слив.
- Отправьте в духовку на 30-35 минут.
- Пирог необходимо остудить и посыпать пудрой.
Открытый пирог со сливами — очень нежный и рассыпчатый.
Пеките на здоровье!
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