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Открытый пирог со сливами. Нежное, рассыпчатое лакомство с кисло-сладким вкусом

Открытый пирог со сливами можно сделать с любой начинкой на Ваше усмотрение. Он получается очень нежным и вкусным.

Открытый пирог со сливами: ингредиенты

Открытый пирог со сливами

Тесто:

  1. Сливочное масло или маргарин — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  2. Сахар — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  3. Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
  4. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  5. Сода — 1/3 ч. л (одна треть чайной ложки)
  6. Ванилин — 1 п. (один пакетик)
  7. Разрыхлитель — 1 п. (один пакетик)

Начинка: слива — 1 кг. (один килограмм)

Пошаговое приготовление:

  • Смешайте сахар с яйцами, добавьте маргарин или масло. После этого всыпьте в тесто муку, соль,  соду и разрыхлитель. Тесто должно быть по консистенции как густая сметана.
  • Промойте сливы, разделите на две части, косточки удалите.
  • Прогрейте духовку до 180 градусов, застелите противень бумагой для выпечки и вылейте туда готовое тесто.
  • По всей поверхности теста разложите половинки слив.
  • Отправьте в духовку на 30-35 минут.
  • Пирог необходимо остудить и посыпать пудрой.

Открытый пирог со сливами — очень нежный и рассыпчатый.

Открытый пирог со сливами. Нежное, рассыпчатое лакомство с кисло-сладким вкусом 2

Пеките на здоровье!

 

 

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