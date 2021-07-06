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Кабачки с сыром в духовке. Хрустящая закуска легко и просто

Кабачки с сыром в духовке получаются хрустящими и очень вкусными.

Кабачки с сыром в духовке: ингредиенты

Кабачки с сыром в духовке

  1. Мука – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  2. Кабачки – ½ кг. (пол килограмма)
  3. Растительное масло – опционно
  4. Сыр – 50 г. (пятьдесят грамм)
  5. Сухой перец – по вкусу
  6. Чили – по вкусу
  7. Зелень – по вкусу
  8. Перец – по вкусу
  9. Паприка – по вкусу
  10. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Формируйте кружками вымытые просушенные овощи, ширина не более 5 мм.
  • Просалите, пока выходит жидкость, дайте постоять четверть часа. Слейте и с помощью бумажных полотенец снова просушите.
  • Положите пергаментный лист на противень.
  • Муку, перец, приправы и соль соедините. Всыпьте в пакет и туда положите кабачки.
  • Перетряхните и разложите по противню.
  • Духовку разогрейте до 210 градусов.
  • Натёртым сыром посыпьте кабачки и на 20 минут отправьте в духовку.
  • Любую зелень рубите, присыпьте готовые кабачки и подайте к столу.

Кабачки с сыром в духовке — хрустящая закуска в духовке.

Кабачки с сыром в духовке. Хрустящая закуска легко и просто 2

Готовьте на здоровье!

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