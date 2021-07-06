Кабачки с сыром в духовке. Хрустящая закуска легко и просто

Кабачки с сыром в духовке получаются хрустящими и очень вкусными.
Кабачки с сыром в духовке: ингредиенты
- Мука – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Кабачки – ½ кг. (пол килограмма)
- Растительное масло – опционно
- Сыр – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Сухой перец – по вкусу
- Чили – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Паприка – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Формируйте кружками вымытые просушенные овощи, ширина не более 5 мм.
- Просалите, пока выходит жидкость, дайте постоять четверть часа. Слейте и с помощью бумажных полотенец снова просушите.
- Положите пергаментный лист на противень.
- Муку, перец, приправы и соль соедините. Всыпьте в пакет и туда положите кабачки.
- Перетряхните и разложите по противню.
- Духовку разогрейте до 210 градусов.
- Натёртым сыром посыпьте кабачки и на 20 минут отправьте в духовку.
- Любую зелень рубите, присыпьте готовые кабачки и подайте к столу.
Кабачки с сыром в духовке — хрустящая закуска в духовке.
Готовьте на здоровье!
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