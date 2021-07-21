Куриное филе с сыром в духовке. Отличный вариант для обеда или ужина

Куриное филе с сыром в духовке получается невероятно ароматным и сочным. Это блюдо непременно понравится вашим родным и друзьям.

Куриное филе с сыром в духовке: ингредиенты

Куриное филе с сыром в духовке

  1. Куриное филе – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Твёрдый сыр – 200 г. (двести грамм)
  3. Растительное масло – 2-3 ст. л. (две-три столовые ложки)
  4. Средние помидоры – 2-3 шт. (две-три штуки)
  5. Листья базилика – 1 п. (один пучок)

Специи:

  1. Орегано – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  2. Чёрный молотый перец – по вкусу
  3. Паприка – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  4. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Промойте, обсушите куриное филе и сделайте поперечные разрезы, наискосок. Не разрезайте до конца.
  • Переложите мясо на блюдо, поперчите и посолите по вкусу, посыпьте орегано и паприкой. Полейте подсолнечным или оливковым маслом.
  • Хорошо вотрите все специи в мясо, со всех сторон. Оставьте мариноваться.
  • Тонкими прямоугольниками нарежьте сыр, чтобы они поместились в разрезы.
  • Отрежьте плодоножки и чистых помидоров, нарежьте тонкими кружочками.
  • Застелите противень пергаментной бумагой, на него выложите куриные грудки.
  • Вставьте кусочки сыра, помидора, листик базилика в каждый разрез.
  • Противень с грудками отправьте в духовку разогретую до 190 градусов. Запекайте до полной готовности мяса.

Куриное филе с сыром в духовке — невероятно сочное и ароматное.

Куриное филе с сыром в духовке. Отличный вариант для обеда или ужина 2

Приятного аппетита!

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