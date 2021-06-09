Солёное сало на зиму. Солить по этому рецепту можно и мясо, и даже мясо на косточке

Солёное сало на зиму получается нежным, мягким и невероятно вкусным.
Солёное сало на зиму: ингредиенты
- Свиная грудинка — 1 кг. (один килограмм)
- Чеснок — 1 г. (одна головка)
- Вода — 1 л. (один литр
- Лавровый лист — 5 шт. (пять штук)
- Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Молотый чёрный перец
- Чёрный перец горошком
- Красный молотый перец
Способ приготовления:
- На каждый килограмм сала необходим 1 литр воды.
- Воду поставьте на огонь, добавьте туда специи и соль.
- Помойте сало, соскоблите налёт со шкурки.
- Подготовленное сало нарежьте небольшими кусками. Когда соль растворится, сало выложите в рассол.
- Сверху сало накройте крышкой и доведите до кипения. Как только рассол с салом закипит, уберите накипь, усильте огонь и варите ровно 5 минут.
- После того, как сало проварится, прямо в кастрюлю выдавите чеснок. Сверху накройте крышкой и вынесите в холодное место на 12 часов.
- Такое сало Вы можете хранить в холодильнике, а можете сразу съесть.
- Готовое сало можете посыпать зеленью, паприкой и молотым чёрным перцем.
Солёное сало на зиму готовится быстро и вкусно.
Приятного аппетита!
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