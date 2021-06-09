Скатерть-Самобранка

5 378 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Балашов
    мадам, у Вас точно по литературе была двойка.... Откуда взялся тертый сыр? И погружным блендером измельчают, а вот пе...Салат «Ежедневный...
  • Андрей Балашов
    Мадам автор, а на Вас случайно кокос не падал? Мохито не может быть апельсиновым! И далее по тексту - "... равное кол...Апельсиновый мохи...
  • Ирина Солодилина
    ВкусненькоВместо мороженого...

Солёное сало на зиму. Солить по этому рецепту можно и мясо, и даже мясо на косточке

Солёное сало на зиму получается нежным, мягким и невероятно вкусным.

Солёное сало на зиму: ингредиенты

Солёное сало на зиму

  1. Свиная грудинка — 1 кг. (один килограмм)
  2. Чеснок — 1 г. (одна головка)
  3. Вода — 1 л. (один литр
  4. Лавровый лист — 5 шт. (пять штук)
  5. Соль — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  6. Молотый чёрный перец
  7. Чёрный перец горошком
  8. Красный молотый перец

Способ приготовления:

  • На каждый килограмм сала необходим 1 литр воды.
  • Воду поставьте на огонь, добавьте туда специи и соль.
  • Помойте сало, соскоблите налёт со шкурки.
  • Подготовленное сало нарежьте небольшими кусками. Когда соль растворится, сало выложите в рассол.
  • Сверху сало накройте крышкой и доведите до кипения. Как только рассол с салом закипит, уберите накипь, усильте огонь и варите ровно 5 минут.
  • После того, как сало проварится, прямо в кастрюлю выдавите чеснок. Сверху накройте крышкой и вынесите в холодное место на 12 часов.
  • Такое сало Вы можете хранить в холодильнике, а можете сразу съесть.
  • Готовое сало можете посыпать зеленью, паприкой и молотым чёрным перцем.

Солёное сало на зиму готовится быстро и вкусно.

Солёное сало на зиму. Солить по этому рецепту можно и мясо, и даже мясо на косточке 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх