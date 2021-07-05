Салат Трио. Легендарный прибалтийский салат

Салат Трио — прибалтийский салат, вкус которого запомнится Вам надолго.
Салат Трио: ингредиенты
- Сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Ветчина — 200 гр. (двести грамм)
- Отварная фасоль — 200 гр. (двести грамм)
- Майонез
Способ приготовления:
- Все два ингредиента нарежьте кубиками одинакового размера, который должен примерно соответствовать размеру фасолин.
- Затем салат заправьте майонезом, при желании и можете добавить зелень.
Салат Трио — очень нежный и вкусный.
Приятного аппетита!
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