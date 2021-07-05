Салат Трио. Легендарный прибалтийский салат

Салат Трио — прибалтийский салат, вкус которого запомнится Вам надолго.

Салат Трио: ингредиенты

Салат Трио. Легендарный прибалтийский салат 2

  1. Сыр — 200 гр. (двести грамм)
  2. Ветчина — 200 гр. (двести грамм)
  3. Отварная фасоль — 200 гр. (двести грамм)
  4. Майонез

Способ приготовления:

  • Все два ингредиента нарежьте кубиками одинакового размера, который должен примерно соответствовать размеру фасолин.
  • Затем салат заправьте майонезом, при желании и можете добавить зелень.

Салат Трио — очень нежный и вкусный.

Салат Трио

Приятного аппетита!

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