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Рулетики из свинины с грушей: потрясающая закуска, чтобы порадовать гостей

Рулетики из свинины с грушей получаются наивкуснейшими! Еще и грибная начинка! Отличный вариант для праздничного стола.

Рулетики из свинины с грушей: ингредиенты

Рулетики из свинины с грушей

  1. 500 (пятьсот) гр – свинины
  2. 300 (триста) гр – шампиньонов
  3. 1 (одна) шт – груши
  4. 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра
  5. 1 (одна) шт – лука
  6. Пол стакана – красного вина
  7. Соль и перец по вкусу

Рецепт рулетиков из свинины с грушей:

Рулетики из свинины с грушей

  • Мясо тщательно промойте. Нарежьте тонкой полоской, и хорошо отбейте
  • Отбивные посолите. Заправьте специями для мяса. Накройте посуду с мясом, и оставьте мариноваться на полчаса
  • Грушу, лук и грибы нарежьте кубиком. Сыр нарежьте соломкой
  • Лук обжарьте на растительном масле, к нему потом добавьте грибы и томите, пока вся жидкость не выпарится. Затем начинку охладите, добавьте измельченную зелень и грушу. Смешайте все
  • На кусочки отбивных положите начинку, сверху сыр и сверните рулетиком мясо. Зафиксируйте их зубочисткой
  • Форму, в которой будете запекать, смажьте растительным маслом и уложите в нее рулеты
  • Отправьте рулеты в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут. Потом полейте блюдо вином, и запекайте еще 20 минут

Отведайте рулетики из свинины с грушей!

Рулетики из свинины с грушей

При подаче посыпьте зеленью. На здоровье.

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