Рулетики из свинины с грушей: потрясающая закуска, чтобы порадовать гостей

Рулетики из свинины с грушей получаются наивкуснейшими! Еще и грибная начинка! Отличный вариант для праздничного стола.

Рулетики из свинины с грушей: ингредиенты

500 (пятьсот) гр – свинины 300 (триста) гр – шампиньонов 1 (одна) шт – груши 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра 1 (одна) шт – лука Пол стакана – красного вина Соль и перец по вкусу

Рецепт рулетиков из свинины с грушей:

Мясо тщательно промойте. Нарежьте тонкой полоской, и хорошо отбейте

Отбивные посолите. Заправьте специями для мяса. Накройте посуду с мясом, и оставьте мариноваться на полчаса

Грушу, лук и грибы нарежьте кубиком. Сыр нарежьте соломкой

Лук обжарьте на растительном масле, к нему потом добавьте грибы и томите, пока вся жидкость не выпарится. Затем начинку охладите, добавьте измельченную зелень и грушу. Смешайте все

На кусочки отбивных положите начинку, сверху сыр и сверните рулетиком мясо. Зафиксируйте их зубочисткой

Форму, в которой будете запекать, смажьте растительным маслом и уложите в нее рулеты

Отправьте рулеты в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут. Потом полейте блюдо вином, и запекайте еще 20 минут

Отведайте рулетики из свинины с грушей!

При подаче посыпьте зеленью. На здоровье.