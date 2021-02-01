Рулетики из свинины с грушей: потрясающая закуска, чтобы порадовать гостей

Рулетики из свинины с грушей получаются наивкуснейшими! Еще и грибная начинка! Отличный вариант для праздничного стола.
Рулетики из свинины с грушей: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – свинины
- 300 (триста) гр – шампиньонов
- 1 (одна) шт – груши
- 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра
- 1 (одна) шт – лука
- Пол стакана – красного вина
- Соль и перец по вкусу
Рецепт рулетиков из свинины с грушей:
- Мясо тщательно промойте. Нарежьте тонкой полоской, и хорошо отбейте
- Отбивные посолите. Заправьте специями для мяса. Накройте посуду с мясом, и оставьте мариноваться на полчаса
- Грушу, лук и грибы нарежьте кубиком. Сыр нарежьте соломкой
- Лук обжарьте на растительном масле, к нему потом добавьте грибы и томите, пока вся жидкость не выпарится. Затем начинку охладите, добавьте измельченную зелень и грушу. Смешайте все
- На кусочки отбивных положите начинку, сверху сыр и сверните рулетиком мясо. Зафиксируйте их зубочисткой
- Форму, в которой будете запекать, смажьте растительным маслом и уложите в нее рулеты
- Отправьте рулеты в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут. Потом полейте блюдо вином, и запекайте еще 20 минут
Отведайте рулетики из свинины с грушей!
При подаче посыпьте зеленью. На здоровье.
Свежие комментарии