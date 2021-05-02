Итальянский клубничный Тарт. Самый вкусный и ароматный пирог

Итальянский клубничный Тарт растает у вас во рту. Этот десерт станет частым гостем на Вашем столе.
Итальянский клубничный Тарт: ингредиенты
- Мука – 1,5 ст. (полтора стакана)
- Яичный белок – 1 шт. (две штуки)
- Клубника
- Сахар – ¾ ст. (три четверть стакана)
- Тёплое молоко – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л. (полтора чайных ложки)
- Растительное масло – 90 г. (девяносто грамм)
- Корица
- Соль – ¼ л. (одна четверть ложки)
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов, приготовьте форму диаметром 22-24 см и застелите пекарской бумагой. Просеянную муку, корицу, разрыхлитель и соль смешайте в миске.
- Отдельно взбейте масло с сахаром до бела, добавьте Молоко и белки, перемешайте, всыпьте муку, перемешайте тесто лопаткой, влейте в форму и разровняйте. Разрежьте клубнику пополам, положите на тесто по кругу, слегка придавливая. Выпекайте пирог 30-35 минут.
- Готовый пирог остудите, посыпьте сахарной пудрой.
Итальянский клубничный Тарт понравится Вашим близким.
Пеките на здоровье!
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