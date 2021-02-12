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Греческий салат: просто, полезно и вкусно

Греческий салат! Посмотрите наш рецепт и приготовьте очень легкий и витаминизированный греческий салат.

Греческий салат: ингредиенты

Греческий салат

Греческий салат — основные компоненты:

  • три помидора
  • пять небольших огурцов
  • один сладкий перец
  • половина головки красного лука
  • пятьдесят грамм маслин без косточек
  • сто пятьдесят грамм сыра (фета или брынзы)
  • по половине чайной ложки черного молотого перца и сушеного душицы (орегано)

Заправка:

  • зубчик чеснока
  • чайная ложка соли

Греческий салат: просто, полезно и вкусно

  • столовая ложка лимонного сока или же винного уксуса
  • четыре столовые ложки оливкового масла

Греческий салат: как же приготовить

Нужно начать с овощей:

  • Лук почистить.
  • Все овощи помыть, подсушить полотенцем.
  • Огурцы очищать не надо. Отрезать у них хвостики, порезать вдоль пополам, а затем порезать толстыми полукружочками.
  • Помидорки разрезать пополам и вырезать сердцевину.
  • Каждую половинку разрезать на пять-шесть частей, в зависимости от размера помидора.
  • Болгарский перец очистить от семян и семенной коробки. Нарезать крупными кусками.
  • Овощи отправить в миску и перемешать.
  • Затем все переложить в прозрачную салатницу.
  • Луковицу разрезать пополам. Половинку луковицы нарезать нетолстыми полуколечками.
  • Раскрыть полуколечки лука руками и выложить на овощи.

Надо подготовить заправку:

  • Чеснок очистить и выдавить при помощи чесноковыжималки в отдельную миску.
  • Посолить, поперчить.
  • В ту же миску выдавить сок лимона, налить оливковое масло.
  • Все хорошенько перемешать.

А теперь – последний штрих:

  • Полученной заправкой залить салат таким образом, чтобы масло по возможности попало бы на все овощи. Салат перемешивать уже нельзя.
  • Сыр надо нарезать кубиками, со стороной полтора сантиметра.
  • Порезанные кубики сыра аккуратно выложить на салат.

Греческий салат

  • Сверху присыпать душицей (оригано).
  • И в самом конце салат украшсить маслинами.

Греческий салат: готов

Ну вот, наш греческий салат готов! Он получился очень ярким и вкусным. Такой салат будет украшением любого стола. Его яркие краски и неповторимый вкус обязательно поднимут настроение!

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