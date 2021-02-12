Греческий салат: просто, полезно и вкусно

Греческий салат! Посмотрите наш рецепт и приготовьте очень легкий и витаминизированный греческий салат.
Греческий салат: ингредиенты
Греческий салат — основные компоненты:
- три помидора
- пять небольших огурцов
- один сладкий перец
- половина головки красного лука
- пятьдесят грамм маслин без косточек
- сто пятьдесят грамм сыра (фета или брынзы)
- по половине чайной ложки черного молотого перца и сушеного душицы (орегано)
Заправка:
- зубчик чеснока
- чайная ложка соли
- столовая ложка лимонного сока или же винного уксуса
- четыре столовые ложки оливкового масла
Греческий салат: как же приготовить
Нужно начать с овощей:
- Лук почистить.
- Все овощи помыть, подсушить полотенцем.
- Огурцы очищать не надо. Отрезать у них хвостики, порезать вдоль пополам, а затем порезать толстыми полукружочками.
- Помидорки разрезать пополам и вырезать сердцевину.
- Каждую половинку разрезать на пять-шесть частей, в зависимости от размера помидора.
- Болгарский перец очистить от семян и семенной коробки. Нарезать крупными кусками.
- Овощи отправить в миску и перемешать.
- Затем все переложить в прозрачную салатницу.
- Луковицу разрезать пополам. Половинку луковицы нарезать нетолстыми полуколечками.
- Раскрыть полуколечки лука руками и выложить на овощи.
Надо подготовить заправку:
- Чеснок очистить и выдавить при помощи чесноковыжималки в отдельную миску.
- Посолить, поперчить.
- В ту же миску выдавить сок лимона, налить оливковое масло.
- Все хорошенько перемешать.
А теперь – последний штрих:
- Полученной заправкой залить салат таким образом, чтобы масло по возможности попало бы на все овощи. Салат перемешивать уже нельзя.
- Сыр надо нарезать кубиками, со стороной полтора сантиметра.
- Порезанные кубики сыра аккуратно выложить на салат.
- Сверху присыпать душицей (оригано).
- И в самом конце салат украшсить маслинами.
Греческий салат: готов
Ну вот, наш греческий салат готов! Он получился очень ярким и вкусным. Такой салат будет украшением любого стола. Его яркие краски и неповторимый вкус обязательно поднимут настроение!
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