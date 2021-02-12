Греческий салат: просто, полезно и вкусно

Греческий салат! Посмотрите наш рецепт и приготовьте очень легкий и витаминизированный греческий салат.

Греческий салат: ингредиенты

Греческий салат — основные компоненты:

три помидора

пять небольших огурцов

один сладкий перец

половина головки красного лука

пятьдесят грамм маслин без косточек

сто пятьдесят грамм сыра (фета или брынзы)

по половине чайной ложки черного молотого перца и сушеного душицы (орегано)

Заправка:

зубчик чеснока

чайная ложка соли

столовая ложка лимонного сока или же винного уксуса

четыре столовые ложки оливкового масла

Греческий салат: как же приготовить

Нужно начать с овощей:

Лук почистить.

Все овощи помыть, подсушить полотенцем.

Огурцы очищать не надо. Отрезать у них хвостики, порезать вдоль пополам, а затем порезать толстыми полукружочками.

Помидорки разрезать пополам и вырезать сердцевину.

Каждую половинку разрезать на пять-шесть частей, в зависимости от размера помидора.

Болгарский перец очистить от семян и семенной коробки. Нарезать крупными кусками.

Овощи отправить в миску и перемешать.

Затем все переложить в прозрачную салатницу.

Луковицу разрезать пополам. Половинку луковицы нарезать нетолстыми полуколечками.

Раскрыть полуколечки лука руками и выложить на овощи.

Надо подготовить заправку:

Чеснок очистить и выдавить при помощи чесноковыжималки в отдельную миску.

Посолить, поперчить.

В ту же миску выдавить сок лимона, налить оливковое масло.

Все хорошенько перемешать.

А теперь – последний штрих:

Полученной заправкой залить салат таким образом, чтобы масло по возможности попало бы на все овощи. Салат перемешивать уже нельзя.

Сыр надо нарезать кубиками, со стороной полтора сантиметра.

Порезанные кубики сыра аккуратно выложить на салат.

Сверху присыпать душицей (оригано).

И в самом конце салат украшсить маслинами.

Греческий салат: готов

Ну вот, наш греческий салат готов! Он получился очень ярким и вкусным. Такой салат будет украшением любого стола. Его яркие краски и неповторимый вкус обязательно поднимут настроение!