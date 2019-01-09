Настоящий болгарский сырный суп с куриным филе

Только куриные бульоны у меня в семье разлетаются, как пирожки!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 5-6 картофелин среднего размера

● 1 крупная луковица

● 1-2 моркови

● 2 куриных филе

● 150 г риса (желательно длиннозерного)

● Плавленый сыр в ванночке (чем больше, тем лучше, у меня сегодня 250г)

● Соль, перец

● Зелень петрушки или укропа

● Сырный суп с куриным филе

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В первую очередь я кладу куриное филе в кастрюлю, заливаю холодной водой и отправляю вариться на среднем огне 20 минут после закипания.В это время подготавливаю остальные продукты для супа.

Картошку, морковь и лук чищу от кожуры и споласкиваю под струей воды.Лук мелко нарезаю, морковку шинкую на мелкой терке.Картофель режу небольшими кубиками.В это время как раз доваривается куриное филе. Вынимаю его из кастрюли и оставляю ненадолго остывать. В бульон, в котором варилось филе, опускаю порезанный картофель.

Вслед за ним отправляю измельченные морковку и лук.Сюда же всыпаю рис.Теперь варю почти до полной готовности картошки и риса. Они будут готовы примерно через одинаковое количество времени.В это время мелко рублю филе курицы.Когда рис и картофель почти готовы, добавляю к ним порезанное филе.Плавленый сыр отправляю в суп в это же время.

После добавления всех ингредиентов очень хорошо перемешиваю, добавляю мелко рубленую зелень укропа или петрушки и оставляю суп томиться еще на 5-7 минут. Вот и все! Вкусный сырно-куриный супчик готов.___________________________________Готовьте с любовью! Живите вкусно!