Праздничный салат новинка! Задабриваем бычка: салат «Золотой стог сена» на новогодний стол 2021

Новый салат из копченого куриного мяса и свежего огурца с дополнением из жареного картофеля – это отличное сочетание вкуса. Все просто и быстро готовится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 4 шт;

копченое куриное мясо, 300 г;

огурец свежий, 200 г;

лук, 1 шт;

яйца, 4 шт;

соль, сахар по 0.5 ч.л;

майонез, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Сырой картофель трем на терке для корейской моркови. Заливаем массу холодной водой, промываем и откидываем на сито, чтобы стекла.

Потом выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки воды. Такая процедура нужна для того, чтобы избавить картофель от лишнего крахмала, а при обжаривании, соломка картофеля не слипнется и останется хрустящей.

Обжариваем на разогретом растительном масле до золотистого цвета, в конце немного солим и перчим.

Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла.

Лук режем соломкой, солим и добавляем сахар, заливаем кипятком и перемешиваем. Оставляем до остывания воды, потом сцеживаем воду.

Отварные яйца трем на крупной терке.

Мясо режем соломкой.

Огурец также режем соломкой.

Совет: по вкусу добавляйте зеленый лук и зелень.

Смешиваем все продукты, кроме картофеля, по вкусу солим.

Из плотной фольги делаем конус, выкладываем в него салат и переворачиваем на блюдо, снимаем конус.

Получается высокий «стог сена» и обсыпаем его картофелем.

Подаем к столу.

Подробный Видео рецепт: