Праздничный салат новинка! Задабриваем бычка: салат «Золотой стог сена» на новогодний стол 2021

Новый салат из копченого куриного мяса и свежего огурца с дополнением из жареного картофеля – это отличное сочетание вкуса. Все просто и быстро готовится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 4 шт;
- копченое куриное мясо, 300 г;
- огурец свежий, 200 г;
- лук, 1 шт;
- яйца, 4 шт;
- соль, сахар по 0.5 ч.л;
- майонез, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Сырой картофель трем на терке для корейской моркови. Заливаем массу холодной водой, промываем и откидываем на сито, чтобы стекла.
Потом выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки воды. Такая процедура нужна для того, чтобы избавить картофель от лишнего крахмала, а при обжаривании, соломка картофеля не слипнется и останется хрустящей.
Обжариваем на разогретом растительном масле до золотистого цвета, в конце немного солим и перчим.
Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла.
Лук режем соломкой, солим и добавляем сахар, заливаем кипятком и перемешиваем. Оставляем до остывания воды, потом сцеживаем воду.
Отварные яйца трем на крупной терке.
Мясо режем соломкой.
Огурец также режем соломкой.
Совет: по вкусу добавляйте зеленый лук и зелень.
Смешиваем все продукты, кроме картофеля, по вкусу солим.
Из плотной фольги делаем конус, выкладываем в него салат и переворачиваем на блюдо, снимаем конус.
Получается высокий «стог сена» и обсыпаем его картофелем.
Подаем к столу.
Свежие комментарии