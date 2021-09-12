Нашла вкусный рецепт: 1 стакан творога и кефира. Мягкий и ароматный пирог из творога

Нежный, мягкий и ароматный пирог из творога на кефирном тесте. Сдоба получается сытной и пышной, пирог нравится даже детям, которые не любят кушать творог.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сахар и кефир по 1 стакану;
- яйца, 2 шт;
- масло растительное, 100 мл;
- мука, 1.5 стакана;
- разрыхлитель, 2 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- творог, 300 г;
- яйцо, 1 шт;
- сахар, 2 ст.л;
- мука, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем миксером до пышной и густой массы.
Вливаем кефир и вымешиваем до однородности.
Добавляем растительное масло и перемешиваем миксером.
Муку просеиваем и соединяем с разрыхлителем, всыпаем в массу и при помощи миксера вымешиваем до однородности.
Форму застилаем пергаментом.
Для начинки смешиваем все ингредиенты и по желанию, можно перебить погружным блендером – так масса получается нежной и полностью однородной.
В форму выливаем тесто, сверху выкладываем начинку равномерным слоем.
Совет: массу можно выложить в плотный пакет или кондитерский мешок и выдавить на тесто в виде сетки.
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 35 минут, готовность проверяем шпажкой.
Пирог получается очень нежным, мягким и пышным. Если хотите для ароматизации, можно добавить в тесто и начинку ванилин или цедру.
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