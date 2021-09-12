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Нашла вкусный рецепт: 1 стакан творога и кефира. Мягкий и ароматный пирог из творога

Нежный, мягкий и ароматный пирог из творога на кефирном тесте. Сдоба получается сытной и пышной, пирог нравится даже детям, которые не любят кушать творог.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сахар и кефир по 1 стакану;
  • яйца, 2 шт;
  • масло растительное, 100 мл;
  • мука, 1.5 стакана;
  • разрыхлитель, 2 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

  • творог, 300 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • сахар, 2 ст.л;
  • мука, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем миксером до пышной и густой массы.

Вливаем кефир и вымешиваем до однородности.

Добавляем растительное масло и перемешиваем миксером.

Муку просеиваем и соединяем с разрыхлителем, всыпаем в массу и при помощи миксера вымешиваем до однородности.

Форму застилаем пергаментом.

Для начинки смешиваем все ингредиенты и по желанию, можно перебить погружным блендером – так масса получается нежной и полностью однородной.

В форму выливаем тесто, сверху выкладываем начинку равномерным слоем.

Нашла вкусный рецепт: 1 стакан творога и кефира. Мягкий и ароматный пирог из творога

Совет: массу можно выложить в плотный пакет или кондитерский мешок и выдавить на тесто в виде сетки.

Нашла вкусный рецепт: 1 стакан творога и кефира. Мягкий и ароматный пирог из творога

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 35 минут, готовность проверяем шпажкой.

Нашла вкусный рецепт: 1 стакан творога и кефира. Мягкий и ароматный пирог из творога

Пирог получается очень нежным, мягким и пышным. Если хотите для ароматизации, можно добавить в тесто и начинку ванилин или цедру.

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