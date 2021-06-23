Торт Вишнёвый поцелуй. Корж получается мягким и пропитанным нежным кремом

Торт Вишнёвый поцелуй очень красивый на вид и невероятно вкусный.
Торт Вишнёвый поцелуй: ингредиенты
Корж:
- Мука — 1,5 ст. (полтора стакана)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
- Сгущённое молоко — 0,5 б. (половина банки)
- Порошок какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сметана — 200 гр. (двести грамм)
Крем:
- Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сгущённое молоко — 0,5 б. (половина банки)
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Молоко — 1 ст. (один стакан)
Украшение и пропитка:
- Замороженная вишня — 300 гр. (триста грамм)
- Ликёр — 3 ст. л (три столовые ложки)
Глазурь:
- Сахар — 6 ст. л (шесть столовых ложек)
- Горячее молоко — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
Способ приготовления:
- Тесто: в комбайне смешайте яйца, сахар, порошок-какао и чайную ложку соды, погашенной уксусом или соком лимона.
- Затем добавьте сметану, муку и половину банки сгущённого молока. Тесто должно получиться жидковатое.
- Тесто вылейте в противень, застланный бумагой для выпекания. Учитываем, что тесто должно подняться на два-три сантиметра.
- Выпекайте при 180 градусах около 20 минут.
- Крем: как следует смешайте яйцо, столовую ложку с верхом муки, стакан молока и сахар. поставьте на огонь и постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите до загустения и охладите.
- Взбейте миксером сливочное масло на медленной скорости, добавьте остывший крем и взбивайте жо однородности.
- Затем влейте остальную сгущёнку, медленно взбивая, а затем ещ6 несколько минут на сильной скорости.
- Соберите торт: разморозьте вишню, стекший сок смешайте с амаретто или коньяком для пропитки торта.
- Корж разрежьте на 3 части, одну порубите на квадратики. Выложите корж на тарелку, пропитайте, затем крем и вишня. Следующий корж — полейте кремом, выложите вишню, затем кусочки порубленного коржа, снова крем и вишня. Торт полейте глазурью.
- Глазурь: смешайте ингредиенты, поставьте на слабый огонь, доведите до кипения, но не кипятите.
Торт Вишнёвый поцелуй — очень мягкий и нежный.
Приятного аппетита!
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