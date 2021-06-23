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Торт Вишнёвый поцелуй. Корж получается мягким и пропитанным нежным кремом

Торт Вишнёвый поцелуй очень красивый на вид и невероятно вкусный.

Торт Вишнёвый поцелуй: ингредиенты

Торт Вишнёвый поцелуй

Корж:

  1. Мука — 1,5 ст. (полтора стакана)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
  4. Сгущённое молоко — 0,5 б. (половина банки)
  5. Порошок какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Сметана — 200 гр. (двести грамм)

Крем:

  1. Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  2. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  3. Сгущённое молоко — 0,5 б. (половина банки)
  4. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
  6. Молоко — 1 ст. (один стакан)

Украшение и пропитка:

  1. Замороженная вишня — 300 гр. (триста грамм)
  2. Ликёр — 3 ст. л (три столовые ложки)

Глазурь:

  1. Сахар — 6 ст. л (шесть столовых ложек)
  2. Горячее молоко — 3 ст. л (три столовые ложки)
  3. Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)

Способ приготовления:

  • Тесто: в комбайне смешайте яйца, сахар, порошок-какао и чайную ложку соды, погашенной уксусом или соком лимона.
  • Затем добавьте сметану, муку и половину банки сгущённого молока. Тесто должно получиться жидковатое.
  • Тесто вылейте в противень, застланный бумагой для выпекания. Учитываем, что тесто должно подняться на два-три сантиметра.
  • Выпекайте при 180 градусах около 20 минут.
  • Крем: как следует смешайте яйцо, столовую ложку с верхом муки, стакан молока и сахар. поставьте на огонь и постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите до загустения и охладите.
  • Взбейте миксером сливочное масло на медленной скорости, добавьте остывший крем и взбивайте жо однородности.
  • Затем влейте остальную сгущёнку, медленно взбивая, а затем ещ6 несколько минут на сильной скорости.
  • Соберите торт: разморозьте вишню, стекший сок смешайте с амаретто или коньяком для пропитки торта.
  • Корж разрежьте на 3 части, одну порубите на квадратики. Выложите корж на тарелку, пропитайте, затем крем и вишня. Следующий корж — полейте кремом, выложите вишню, затем кусочки порубленного коржа, снова крем и вишня. Торт полейте глазурью.
  • Глазурь: смешайте ингредиенты, поставьте на слабый огонь, доведите до кипения, но не кипятите.

Торт Вишнёвый поцелуй — очень мягкий и нежный.

Торт Вишнёвый поцелуй. Корж получается мягким и пропитанным нежным кремом 2

Приятного аппетита!

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