Что я готовила, когда жила в беспробудной бедности

Сказать, что сегодня я шикую нельзя. Просто живу, как многие другие в стране – не в бедности, можно позволить себе многое, но без шика.

А были времена, когда не то, что на мясо, но и на кефир собирала мелочь по карманам.

Первые блюда я варила просто на воде. К примеру, гороховый – он сам по себе очень сытный и питательный, вкусный даже без мяса.

Рассольник – в него кроме моленых огурцов я бросала перловку, которая также очень сытная, плюс овощи и получалась вкуснятина.

За борщ я вообще не говорю – такой набор овощей и картофеля, тоже не давал голодать.

Еще готовила рыбный суп из консервированной рыбы, получалось вкусно, аромат стоял на всю кухню.

Вторые блюда были в основном каши из разных круп, а также картофель в разных видах. К гречневой, ячневой, перловой и рисовой кашам, готовила подливу – меняешь кашу, а подливы хватало на несколько дней. Вот тебе и разнообразие. Не всегда в подливе было мясо, но и тушенные овощи с томатом – это очень вкусно.

Разнообразила меню питания котлетами из консервированной рыбы с овсяными хлопьями или просто из хлопьев.

Заливала кубик бульона стаканом горячей воды, потом запаривала этим бульоном хлопья (1 стакан). Когда все запарится, солим и перчим, добавляем лук и формируем котлеты.

Обваливаем их в сухарях или муке и обжариваем на растительном масле. Можно еще делать просто из лука котлеты или из капусты.

Салаты делались из самых дешевых овощей – морковь, капуста и свекла. Самые разные вариации этих овощей, заправляла растительным маслом. Еще в ходу был салат из консервированного горошка с луком.

Готовила для детей слоенную запеканку:

яйца и картофель вареные по 2 шт4

лук и плавленый сырок по 1шт;

колбаса вареная, небольшой кусочек;

майонез.

Мелко режем лук и колбасу, обжариваем на растительном масле.

Часть этой массы кладем в миску, часть оставляем на сковороде.

Сверху трем картофель, делаем сеточку майонеза.

Трем плавленый сырок, сверху яйца трем, опять картофель и выкладываем остаток колбасы с луком.

Накрываем крышкой и тушим около 3 – 5 минут на небольшом огне.

Оливье я делала из того, что было в наличии: отварные овощи и заправляла растительным маслом.

Часто делала хворост, оладьи на кислом молоке, блины, жарила гренки. Варили мы и компоты из варенья и того, что можно было купить за копейки на рынке.

Вот так мы одно время и жили, но и не голодали, все было просто, но вкусно, однообразия однозначно не было.

И эти рецепты я написала совсем не для того, чтобы их брать на заметку… Не дай Бог