Огурцы с помидорами на зиму Полосатики. Очень вкусный рецепт заготовки

Огурцы с помидорами на зиму Полосатики получаются очень вкусными и ароматными.
Огурцы с помидорами на зиму Полосатики: ингредиенты
- Огурцы — 1 кг. (один килограмм)
- Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
Маринад:
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Уксус — 50 гр. (пятьдесят грамм)
Приготовление:
- Зёрна горчицы — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
- Чёрный перец горошком — 5 шт. (пять штук)
- Лист лавровый — 1 шт. (одна штука)
- Лист хрена и зонтик укропа
Пошаговое приготовление:
- В простерилизованные банки выложите лист хрена, небольшой лавровый лист, зонтик укропа, чёрный перец и семена горчицы.
- Нарежьте огурцы кружочками примерно 5 см. толщиной и наполните ими банку.
- Помидоры промойте и разрежьте на 6-8 частей, наполните ими половину банки. Банку до горловины наполните овощами и накройте крышкой.
- В каждую банку добавьте по ложке масла, накройте крышкой и отложите в сторону.
- Приготовьте маринад: добавьте в кастрюлю сахар и соль и дайте закипеть. Банки поместите в большую кастрюлю, накройте крышками. Затем залейте кипящим маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 20 минут после закипания.
- Затем достаньте банки, снова долейте кипячёным маринадом, закатайте и оставьте остывать.
Огурцы с помидорами на зиму Полосатики — вкусный рецепт с необычным запахом.
Приятного аппетита!
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