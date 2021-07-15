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Огурцы с помидорами на зиму Полосатики. Очень вкусный рецепт заготовки

Огурцы с помидорами на зиму Полосатики получаются очень вкусными и ароматными.

Огурцы с помидорами на зиму Полосатики: ингредиенты

Огурцы с помидорами на зиму Полосатики

  1. Огурцы — 1 кг. (один килограмм)
  2. Помидоры — 1 кг. (один килограмм)

Маринад:

  1. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Уксус — 50 гр. (пятьдесят грамм)

Приготовление:

  1. Зёрна горчицы — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
  2. Чёрный перец горошком — 5 шт. (пять штук)
  3. Лист лавровый — 1 шт. (одна штука)
  4. Лист хрена и зонтик укропа

Пошаговое приготовление:

  • В простерилизованные банки выложите лист хрена, небольшой лавровый лист, зонтик укропа, чёрный перец и семена горчицы.
  • Нарежьте огурцы кружочками примерно 5 см. толщиной и наполните ими банку.
  • Помидоры промойте и разрежьте на 6-8 частей, наполните ими половину банки. Банку до горловины наполните овощами и накройте крышкой.
  • В каждую банку добавьте по ложке масла, накройте крышкой и отложите в сторону.
  • Приготовьте маринад: добавьте в кастрюлю сахар и соль и дайте закипеть. Банки поместите в большую кастрюлю, накройте крышками. Затем залейте кипящим маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 20 минут после закипания.
  • Затем достаньте банки, снова долейте кипячёным маринадом, закатайте и оставьте остывать.

Огурцы с помидорами на зиму Полосатики — вкусный рецепт с необычным запахом.

Огурцы с помидорами на зиму Полосатики. Очень вкусный рецепт заготовки 2

Приятного аппетита!

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